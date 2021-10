Nominations : Julien Poilleux devient Chief Product Officer d’iad studio

Le groupe iad annonce l’arrivée de Julien Poilleux en tant que CPO, Chief Product Officer.

iad lance iad studio

iad acteur incontournable de la proptech nomme Julien Poilleux Chief Product Officer et lance iad Studio. Membre du comité de direction, il est le garant du développement des outils digitaux (comme Playiad, la solution Saas exclusive pour les conseillers iad) afin d’améliorer en continu l’expérience des conseillers, des vendeurs et des acquéreurs et accompagner la croissance d’iad en France et à l’international.

« La digitalisation de l’immobilier n’en est encore qu’à ses débuts. Aujourd’hui, les clients attendent toujours plus de services, d’accompagnement et un accès en temps réel à l’information. Le poste de Chief Product Officer est donc stratégique, c’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir Julien Poilleux étant donné son parcours professionnel digital. Son rôle est essentiel dans l’accompagnement, la structuration et l’accélération de la croissance du groupe », précise Clément Delpirou, CEO du groupe iad.

En poste depuis le 1er juillet 2021, Julien Poilleux lance aujourd’hui iad studio avec à sa tête Romain David, entrepreneur aguerri et fondateur de la startup Wisembly.

1 million par an pour la recherche d’outils digitaux immobiliers disruptifs

Il s’agit d’une structure interne dotée d’un budget initial d’un million d’euros par an dédié à la recherche et au développement d’outils digitaux immobiliers disruptifs. Elle s’appuie sur les besoins et les remontées des 15 000 conseillers et 120 000 particuliers clients du réseau européen ainsi que sur une veille digitale et technologique active pour créer, adapter et proposer les outils innovants de demain.

Cette structure développe des méthodes différentes de celles des équipes produit du groupe (actuellement 120 personnes) et vise à expérimenter une dizaine de projets en parallèle chaque année.

À peine créé, iad studio travaille déjà sur ses premiers axes de développement comme la retouche d’image, l’open data ou l’intelligence artificielle. iad Studio recrutera dans les prochaines semaines des profils variés (tech, UX, Design…).

« iad représente une formidable opportunité : le groupe est en pleine croissance et a connu une année exceptionnelle, le marché de l’immobilier est en pleine mutation et digitalisation. Je suis donc ravi de rejoindre le leader de la transaction immobilière français et de contribuer au développement des services digitaux à destination des conseillers, des vendeurs et des acheteurs immobiliers« , déclare Julien Poilleux.

Âgé de quarante-deux ans, Julien Poilleux, diplômé d’HEC, débute sa carrière en 2002 au sein du Groupe d’E-commerce Camif-Matelsom où il occupe successivement les postes de directeur commercial, puis directeur général au Royaume Uni et enfin de directeur marketing groupe avant de co-fonder en 2010 la startup fintech Futureo. En 2014, il rejoint le groupe d’information et services professionnels Infopro Digital en tant que directeur de la division B2B Lead Platforms. En 2018, il prend la direction générale de Visable International, éditeur de la marketplace B2B internationale EUROPAGES.