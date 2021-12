Damien Robert remplace Benoist Apparu à la présidence du directoire d’in’li

Le conseil de surveillance d’in’li a nommé Damien Robert au poste de Président du directoire en remplacement de Benoist Apparu qui quittera ses fonctions à la fin de l’année.

Secrétaire général de la chambre des notaires de Paris jusqu’en novembre 2021, Damien Robert a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle au service du Grand Paris. Il a participé à la conception du projet du Grand Paris, d’abord dans l’équipe de Christian Blanc, Secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale, puis comme conseiller de Maurice Leroy, Ministre de la Ville de 2010 à 2012. Il a ensuite été directeur général de l’EPA Plaine de France de mai 2012 à décembre 2016, puis directeur général délégué de Grand Paris Aménagement de 2017 à 2020. Damien Robert a également été secrétaire général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), de 2006 à 2008. Il remplacera en 2022 Benoist Apparu qui quittera ses fonctions à la fin de l’année.

Apporter une réponse durable à la pénurie de logements en Ile-de-France

« Je suis très fier et très honoré de la confiance qui m’est accordée par Action Logement et le conseil de surveillance d’in’li, déclare Damien Robert . Le logement intermédiaire répond à un objectif essentiel, celui de loger les jeunes actifs et les salariés des classes moyennes. C’est une des conditions pour que le Grand Paris reste un territoire attractif et agréable à vivre. Depuis sa création, in’li a su innover pour développer massivement une offre de logement abordable, et améliorer la qualité de services auprès de ses locataires. Avec le directoire et l’ensemble des équipes d’in’li, j’aurai à cœur de poursuivre et renforcer cette dynamique, pour apporter une réponse durable à la pénurie de logements en Ile de France ».