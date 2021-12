Crise sanitaire : Tout savoir sur dernières mesures de restrictions sanitaires

A l ‘issue du conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres, le premier ministre Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures.

Voici le point sur les mesures anti covid-19 adoptées par le gouvernement pour adapter le dispositif sanitaire en vigueur aux nouvelles vagues de variants Delta et Omicron. Ce dispositif dévoilé par Jean Casex lundi 27 décembre doit s’appliquer pour une durée de 3 semaines.

Pass sanitaire, pass vaccinal et vaccination

La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est a été adoptée en Conseil des Ministres. « Dans les lieux où s’applique le pass sanitaire, il faudra justifier d’être vacciné pour pouvoir rentrer », a précisé Jean Castex. Cette nouvelle règles s’appliquera à compter du 15 janvier si la loi est adoptée par le parlement.

Les sanctions contre les faux pass sanitaires seront durcies.

Dès le mardi 28 décembre 2021, le rappel vaccinal est ouvert dès 3 mois après la dernière injection ou la dernière infection à la covid-19 au lieu de 4 mois actuellement.

Ecole, collège, lycée

La rentrée des classes prévue le 3 janvier n’est pas reportée.

Télétravail

Le télétravail devient obligatoire quand c’est possible pendant 3 jours minimum par semaine, pour 3 semaines.

Rétablissement des jauges pour les évènements publics

A partir du 3 janvier, dans les lieux publics les jauges seront de 2 000 personnes en intérieur et de 5 000 personnes en extérieur.

Couvre-feu et confinement

A ce stade, le gouvernement ne prévoit aucune mesure de confinement ni aucun couvre-feu.

Rassemblement et loisirs

Dans les cafés et les bars, les consommations debout sont interdites à compter du lundi 3 janvier.

Les concerts debout sont interdits.

Les consommation de boissons ou de nourriture sera interdite dans les trains, les lieux de transports et les salles de cinéma.

Et aussi

Report des cérémonies de vœux

Vous avez raté les annonces de Jean Castex et d’Olivier Véran ? Pas de panique, voici le replay.