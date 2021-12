Immobilier Paris 20e : COFFIM transforme l’ancienne imprimerie de la Cour des Noues en hôtel Lifestyle

COFFIM réhabilite une ancienne imprimerie dans le 20ème arrondissement de Paris et y réalise un projet hôtelier de 139 chambres et appartements pour le Groupe Ascott, qui lancera le premier établissement de sa marque de co-living « lyf » en Europe

Situé 2 bis – 4 rue de la Cour des Noues à proximité de la place Gambetta dans le 20e arrondissement de Paris, ce projet a été conçu par COFFIM en partenariat avec la Ville de Paris depuis plus de 2 ans et consiste en la réhabilitation et transformation de l’imprimerie Cité-Press en un établissement lifestyle de 139 chambres et appartements.

A l’issue d’un concours d’architecture organisé avec la Ville de Paris en 2019, l’agence Hardel Le Bihan Architectes a été retenue pour réaliser ce projet de transformation urbaine, qui représente une surface de plancher totale d’environ 4 900 m². Il sera réalisé dans le respect du Plan Climat Ville de Paris et visera le label HQE Bâtiment durable.

D’une imprimerie en en hôtel Lifestyle

« La métamorphose de cette imprimerie de quartier en hôtel Lifestyle ne pouvait se faire qu’en accordant une grande attention au déjà-là, à l’âme du lieu. L’imprimerie de la Cour des Noues incarne en effet le passé ouvrier et populaire du 20e arrondissement. Le projet architectural rend hommage à cette culture des savoir-faire, à travers la mise en valeur de matériaux bruts et des structures existantes », souligne Cyrille Le Bihan et Mathurin Hardel, architectes.

Par cette acquisition, le Groupe Ascott poursuit ainsi son développement en Europe avec une première implantation de son enseigne co-living lyf à Paris, centrée sur l’expérience en communauté, qui combine le meilleur des appart’hôtels, des hôtels et des appartements de colocation partagés.

Une première résidence lyf à Paris

« L’ouverture de la première résidence lyf à Paris marque une étape clé dans le développement européen de notre marque dédiée au co-living. Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à notre partenariat avec COFFIM. Nous voyons un fort potentiel d’expansion dans les villes où il existe une communauté croissante de startups comme Paris. Lyf Gambetta offrira aux voyageurs une nouvelle expérience d’espaces privés et collaboratifs. Nous comptons poursuivre notre expansion d’ici 2025 avec l’ouverture de nouvelles résidences à Singapour, en Australie, en Chine, au Japon, aux Philippines et en Thailande et d’autres projets sont à l’étude en Europe », déclare Ngor Houai Lee, Directeur Général d’Ascott Europe.

Avec cette opération emblématique, COFFIM démontre une nouvelle fois son savoir-faire en matière de réhabilitation et de transformation urbaine à Paris, ainsi que son expertise dans le secteur de l’hôtellerie.

« Cette opération parisienne de transformation d’une ancienne imprimerie parisienne en une résidence lifestyle pour le Groupe international Ascott est une grande fierté pour COFFIM et ses équipes, précise Thibault Dutreix, Directeur Général de COFFIM. Mené en partenariat avec la ville de Paris et initié en pleine période de Covid, nous avons réussi à concrétiser ce projet ambitieux qui permettra l’arrivée d’un nouvel établissement hôtelier parisien à l’horizon des Jeux Olympiques. La qualité architecturale et environnementale du projet, conçu par l’agence Hardel Le Bihan Architectes doit être soulignée avec notamment la réalisation d’un grand patio végétal à toit ouvert, planté en pleine terre, qui sera l’une des signatures de l’établissement ».

Pour le financement de l’opération, COFFIM a bénéficié du concours du groupe BPCE (SOCFIM et SPI) et de son partenaire Oaktree Capital Management.