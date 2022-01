Nominations : Julien Szabla, nouveau directeur général de l’Institut pour la Transition Energétique et du bâtiment

Nouvelle année et nouveau visage à la tête de NOBATEK/INEF4 ! Depuis le 1er janvier, Julien SZABLA, précédemment Directeur général délégué, a pris les rênes de l’Institut pour la Transition Energétique et Environnementale du bâtiment suite au départ à la retraite d’André FALCHI

Diplômé de l’école Polytechnique et ingénieur du Corps des Mines, Julien Szabla possède le goût du challenge et un véritable sens du collectif. A 32 ans, ce chti d’origine s’est déjà forgé une jolie carrière centrée sur l’innovation et le développement économique

Un tropisme pour l’innovation et le développement économique

Après deux expériences chez la start-up Keyneosoft à Lille et à la Banque mondiale à Washington, Julien Szabla rejoint la direction régionale Nouvelle-Aquitaine du ministère de l’Économie pour y mener la fusion des services de développement économique issus des trois anciennes région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Il poursuit ensuite son parcours à la Région Nouvelle-Aquitaine comme adjoint au directeur général du pôle Développement économique et environnemental. Julien Szabla contribue ainsi à l’implantation d’acteurs industriels en région, au développements de contrats d’engagements avec les grands groupes déjà implantés (Legrand, Arkema, Naval Group, Alstom) et acquiert ainsi une connaissance fine du fonctionnement des écosystèmes d’innovation.

Coupler innovation et performance pour réussir la transition énergétique et environnementale du bâtiment

A l’aube de la trentaine et convaincu que « La compétitivité d’une entreprise passe par la prise en compte du développement durable dans sa stratégie », Julien Szabla se lance un nouveau défi en prenant la direction administrative et financière du centre de recherche appliquée NOBATEK/INEF4 * dont il devient rapidement le Directeur général délégué. Une mission remplie avec succès, qui l’a conduite naturellement à la tête de l’Institut, dont l’histoire, l’expertise et l’engagement l’ont convaincu suite au départ à la retraite d’André Falchi.

Son objectif ? Coupler la recherche de l’innovation avec la performance dans un souci permanent d’avoir un impact massif et durable sur le monde du bâtiment. Une vision de l’innovation collaborative partagée avec les équipes de NOBATEK/INEF4 plus que jamais engagées dans l’accélération de la rénovation et la construction durables.

« C’est en déployant notre expertise scientifique et technique et en coordonnant des collaborations entre différents acteurs de la filière (start-ups, PME, ETI, grands groupes de la construction et des maîtres d’ouvrages expérimentateurs) que nous amenons une valeur ajoutée, à travers l’innovation et une évolution des pratiques», explique Julien Szabla.

Zoom sur NOBATEK/INEF4

NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche appliquée, Institut national pour la Transition Energétique et Environnementale du bâtiment dont la mission consiste à co-développer des solutions innovantes pour accompagner l’ensemble de la filière du bâtiment (architectes, industriels, maîtres d’ouvrage publics et privés, promoteurs, bureaux d’études et collectivités) vers la transition énergétique et environnementale des bâtiments et des quartiers. Constituée en société coopérative d’intérêt collectif, NOBATEK/INEF4 réunit 80 associés (dont 26 salariés) pour un capital de près d’1million d’euros.