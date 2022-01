Emilie Vazquez (Le Shack) : Allier travail et bien-être

Mon Podcast Immo reçoit Émilie Vasquez, fondatrice et présidente du Shack, au micro de Fred Haffner.

Les tiers lieux se multiplient et les entreprises ont de plus en plus recours à ces espaces qui permettent de travailler au calme, de se réunir mais aussi d’échanger et partager grâce à des espaces de rencontre et l’organisation d’activités diverses. Dans cet épisode, Émilie Vasquez, fondatrice et présidente du Shack, nous présente son « oasis urbaine » et nous donne son point de vue sur le développement des espaces de travail hors entreprise.