Proprietes-Privees.com veut recruter 1500 mandataires immobiliers en 2021

Le réseau immobilier ambitionne de former et d’accompagner 1500 nouveaux conseillers immobiliers.

La nouvelle espèce de l’immobilier fête ses 15 ans

Le 19 mars dernier, Proprietes-privees.com vivait l’un de ses moments forts de l’année : sa Convention Nationale. Une convention toute particulière car le réseau fête cette année ses 15 ans. L’événement, digital étant donné le contexte sanitaire, a permis de célébrer cet anniversaire placé sous le signe de la convivialité et du succès du réseau. L’occasion aussi, pour les 2.800 conseillers immobiliers et collaborateurs internes de se « retrouver », de faire vivre les valeurs du réseau et ainsi se projeter vers l’avenir.

« Il y a 15 ans, Proprietes-privees.com a su créer son propre modèle, une nouvelle espèce de l’immobilier. Depuis, notre réseau prouve chaque jour qu’il a sa place ; mieux encore, qu’il stimule le marché. Notre maître-mot depuis le départ est la professionnalisation. Lorsqu’une nouvelle opportunité de développement s’offre à nous et, tout particulièrement à nos mandataires sur le terrain, nous mettons tout en œuvre pour les aider à progresser et

transformer l’essai. Nous connaissons nos mandataires et nous avons pleinement conscience de ce qui les anime. C’est essentiel pour leur succès », explique Michel Le Bras, président de Proprietes-privees.com.

1500 nouveaux mandataires attendus

L’accélération du développement se constate aussi au niveau du nombre de négociateurs immobiliers présents partout en France. 2.800 conseillers constituent à ce jour le réseau contre 2.500 en décembre 2020, soit une augmentation de 12% en seulement 3 mois. D’ici fin 2021, Proprietes-privees.com ambitionne de former et d’accompagner 1 500 nouveaux conseillers/mandataires.

+30% de compromis en plus au 1er trimestre

Le réseau observe une hausse de 15 % par rapport à 2019, sur un marché pourtant attentiste. Également, sans prendre en compte l’effet Covid observé fin mars, Proprietes- privees.com affiche plus de 30% de croissance sur le nombre de compromis signés au 1er trimestre 2021.

Innovation, professionnalisation et accomplissement

Ainsi le réseau continue de recruter partout en France avec pour seuls mots d’ordre : innovation, professionnalisation et accomplissement.

« Quel que soit leur secteur géographique, nous souhaitons apporter une réponse professionnelle et adaptée à chacun de nos mandataires. Cette exigence passe par la formation de chacun d’entre eux dès leur arrivée, bien sûr, et tout au long de leur parcours au sein du réseau. Rien que sur 2020, ceux-ci ont bénéficié de 100 000 heures deformation et ont eu à leur disposition une plateforme technologique innovante leur offrant agilité et simplicité, y compris en période de confinement. Depuis ce début d’année, ce sont 300 conseillers immobiliers qui ont suivi notre programme de formation. Ce sont toutes ces compétences, ces sensibilités et cette imagination sans faille qui nous permettent, aujourd’hui, d’appréhender sereinement les défis qui s’offrent à nous en cette période toute particulière », conclut Michel Le Bras.