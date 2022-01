Immobilier : The One, maison la plus chère des Etats-Unis cherche preneur à 295 millions seulement

L’une des maisons les plus chères du monde, nommée « The One », vient d’être mise sur le marché à 295 millions de dollars selon toptenrealestatedeals.com.

Un prix inférieur aux 500 millions de dollars escomptés initialement

S’il était prévu initialement que le prix de vente atteigne 500 millions de dollars, Les retard de construction de plusieurs années et les problèmes financiers occasionnés pour le promoteur l’ont conduit à revoir ses prétentions : The One est mise en vente à 295 millions seulement au lieu des 500 millions escomptés initialement. Même si elle ne trouve preneur qu’à 295 millions, « The One » sera la maison la plus chère jamais vendue en Californie, bien au-delà des 165 millions de dollars alloué par le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, àsa propriété de Beverly Hills en 2020

The One, deux fois plus grand que la Maison Blanche

Perché sur un promontoire offrant une vue panoramique à 360 degrés sur l’océan Pacifique, le centre-ville de Los Angeles et les montagnes de San Gabriel, la propriété situé dans le quartier de Bel Air est entourée par des douves.

« The One » mesure une superficie époustouflante de 9754 mètres carrés, soit près de deux fois la taille de la Maison Blanche.

21 chambres, 49 salles de bains, 5 piscines

Située sur un terrain de 1,5 hectare, la maison, a été surélevée pendant la construction pour optimiser davantage la vue, comprend 21 chambres et 49 salles de bains.

La propriété comprend 5 piscines intérieures et extérieures, des douves encerclant les trois quarts de l’extérieur, une énorme boîte de nuit, un salon de beauté à service complet, un spa de bien-être, un skydeck de 930 mètres carrés, une piste de course extérieure privée de 122 mètres avec vue sur la ville et un cinéma privé pouvant accueillir plus de 40 personnes. Il y a aussi une bibliothèque/bureau sur deux étages avec parquet au sol, un balcon et des fontaines.

Ajoutez à cela un bar personnalisé avec une crédence en miroir fumé et des comptoirs en marbre, un salon à cigares, 4 pistes de bowling, un terrain de golf, une salle de sport, un court de tennis, une cave à vin de 10 000 bouteilles et un garage de plus de 30 voitures avec deux tables tournantes.

En plus d’être l’une des maisons les plus spectaculaires au monde, « The One » est remplie d’œuvres d’art, les papillons de Stephen Wilson, un lustre d’Oto Murano de Vistosi, une statue rotative de Mike Fields et une sculpture en verre de l’artiste italien Simone Cenedese.

Un voisinage d’exception

Bel Air est un des points du Triangle de Platine, qui comprend Beverly Hills et Holmby Hills, où tant de stars ont élu domicile, tels que l’actrice Jennifer Lawrence, le chanteur Justin Bieber, la chanteuse Miley Cyrus ou encore la demie soeur de Kim Kardashian, Kylie Jenner…

En plus d’avoir des voisins illustres, Bel Air est proche de Rodeo Drive pour le shopping et de l’université UCLA. Le centre-ville de Los Angeles et l’aéroport LAX ne sont qu’à une courte distance en voiture.

Mise aux enchère de la demeure le 28 février 2022

Mise en vente de la propriété est entre les mains d‘Aaron Kirman agent immobilier du courtier immobilier américain Compass, et Rayni Williams agent immobilier de l’agence The Beverly Hills Estates. « The One » sera mise aux enchères par la market place Concierge le 28 février, si elle n’a pas été vendue avant.

The One, la visite privée