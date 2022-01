Monemprunt.com rejoint le giron de Finaxy Group pour affirmer son envergure nationale

Tout comme en 2020 pour notre cabinet AGEF, nous renouvelons notre confiance dans Finaxy Group pour nous aider à porter plus haut les couleurs de Monemprunt.com. Nos marchés sont proches et notre vision des enjeux économiques autour de nos métiers sont partagés. Nous comptons sur ce rapprochement pour faire grandir nos équipes (experts financiers, développeurs informatiques), accélérer notre stratégie de développement via nos confrères promoteurs, constructeurs et agents immobiliers et enfin, gagner en notoriété.

Finaxy Group s’offre la pépite bretonne Monemprunt.com. Arnaud Guilleux et Emmanuel Frattini, fondateurs de la plateforme, restent à la barre et espèrent accélérer le développement.

En ce début d’année, Finaxy Group fait l’acquisition d’une pépite bretonne de l’immobilier : Monemprunt.com. Ce rachat va permettre au courtier immobilier en ligne de poursuivre sa croissance et de passer le cap d’une notoriété nationale plus puissante et pérenne.

Restant à la barre de l’entreprise, Arnaud Guilleux et Emmanuel Frattini, fondateurs de la plateforme Monemprunt.com, vont ainsi amplifier leur stratégie de développement et exploiter les synergies naturellement existantes entre les métiers de l’assurance et le secteur de l’immobilier digital.

Consolider, accélérer et se donner les moyens de ses ambitions

Inscrit depuis déjà plusieurs années dans une démarche de croissance externe, Finaxy Group prend attache avec des entreprises ambitieuses et prometteuses qui apportent une valeur ajoutée à ses métiers. Finaxy Group a reconnu dans Monemprunt.com, une activité complémentaire à la sienne et stratégiquement intéressante.

Le courtage immobilier digital tel que proposé par l’entreprise bretonne est en effet en plein boom. Preuve de ce dynamisme, Monemprunt.com est devenu depuis 2016, une référence du courtage en ligne auprès des particuliers. Une vingtaine de collaborateurs plus tard et désormais entourés de partenaires tels que Bouygues immobilier, Procivis ou encore le Groupe Lamotte, Monemprunt.com ambitionne de consolider son ambition nationale. Son rachat par Finaxy Group conforte sa volonté de se positionner solidement dans le paysage très concurrentiel des services immobiliers en ligne.

« Tout comme en 2020 pour notre cabinet AGEF, nous renouvelons notre confiance dans Finaxy Group pour nous aider à porter plus haut les couleurs de Monemprunt.com. Nos marchés sont proches et notre vision des enjeux économiques autour de nos métiers sont partagés. Nous comptons sur ce rapprochement pour faire grandir nos équipes (experts financiers, développeurs informatiques), accélérer notre stratégie de développement via nos confrères promoteurs, constructeurs et agents immobiliers et enfin, gagner en notoriété », explique Arnaud Guilleux, Co-fondateur Monemprunt.com.

Se positionner dans le domaine de la digitalisation des métiers du courtage

« Après l’acquisition de la société AGEF Finance & Courtage en juin 2020, spécialisée essentiellement dans le financement des PME/PMI et des exploitations agricoles, FINAXY Group a décidé de racheter la société fintech monemprunt.com, spécialisée dans le courtage de crédits et d’assurances sur internet. FINAXY confirme ainsi son positionnement technologique avancé dans le domaine de la digitalisation des métiers du courtage », explique Erick Berville, Président FINAXY Group.