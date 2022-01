Nomination : Cushman & Wakefield accueille Violaine Saint-Paul et Yannick Le Bourlout

Cushman & Wakefield France développe son département Grands Projets avec l’arrivée de 2 nouveaux collaborateurs seniors : la promotion de Violaine Saint-Paul, précédemment Partner au sein du département Paris Quartier d’Affaires, et le recrutement de Yannick Le Bourlout en tant qu’Associate.

Le département Grands Projets, dirigé par Thierry Laborderie, compte 5 professionnels expérimentés dédiés à la commercialisation d’immeubles de bureaux de plus de 5 000 m². En 2021, l’équipe a finalisé plusieurs transactions emblématiques, telles que la signature de Schneider sur une surface de 16 000 m² à Nanterre, ou encore le BEFA d’un grand acteur du secteur public sur 30 000 m² à Saint-Denis. Cushman &Wakefield était conseil des deux utilisateurs.

« Violaine et Yannick sont, l’un comme l’autre, de solides professionnels du conseil et de la transaction aussi bien auprès de clients utilisateurs que pour le compte de clients bailleurs, commente Olivier Taupin, Head of Agency Office & Industrial France. Leur connaissance des marchés parisiens et d’Ile-de-France, ainsi que leur grande expérience de la commercialisation d’actifs de plus de 5 000 m² vont nous permettre d’accélérer notre présence sur les mandats stratégiques et auprès des grands utilisateurs. »

Violaine Saint-Paul, promue Partner au sein de l’équipe Grands Projets

Elle a rejoint les équipes Bureaux de DTZ (devenu Cushman & Wakefield en 2015) en 2011. Elle y a occupé plusieurs postes de management d’équipe avant de devenir Directrice adjointe du département Paris Quartier d’Affaires en charge des Petites et moyennes surfaces en 2016 puis des Grandes surfaces en 2019.

Elle a conseillé de grands propriétaires (entre autres : Ardian, SFL, Ag2R La Mondiale, Generali) dans leur stratégie de commercialisation et accompagne des entreprises telles que IWG, dans leurs stratégies d’implantation.

Violaine a débuté sa carrière chez M2R Conseil en 1994, avant de rejoindre le département Bureaux de Knight Frank où elle a travaillé successivement au sein des équipes Petites surfaces, Grandes surfaces, Grands comptes, Paris et 1ere couronne ouest.

Elle a suivi des études de langues et est titulaire d’une Maîtrise Information et communication de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.

Yannick Le Bourlout rejoint l’équipe Grands Projets de Cushman & Wakefield

Il rejoint le projet avec plus de 30 ans d’expérience en immobilier d’entreprise. Il a conseillé et assisté de nombreux grands utilisateurs tels que Tata, Amazon, Thyssenkrupp, Gefco, Spie Batignolles, jusqu’au terme de leurs projets (prise à bail, recherche de successeur, recherche de surface courte durée, renégociation, cession d’actifs immobiliers…). Il a également contribué activement à la commercialisation d’actifs stratégiques (Tour First, Cœur Défense, etc.).

Avant de rejoindre Cushman & Wakefield, Yannick dirigeait la structure de Conseil LB 2i, dédiée à l’accompagnement des utilisateurs dans la détermination de leurs schémas directeurs d’implantation mais aussi des foncières et investisseurs privés ou institutionnels dans leur stratégie d’investissement et la gestion de leurs acquisitions et arbitrages.

Yannick a débuté sa carrière en 1989 dans la société de marchand de biens Speci, avant de développer son expérience des marchés de la Logistique et locaux d’activités ou de production successivement chez Arthur Loyd (1990) puis DTZ Jean Thouard (1993). En 2000, il intègre le département Bureaux Grandes surfaces Ile-de-France Ouest (1.000 à 6.000 m²) de CBRE, au sein duquel il exercera pendant 8 ans. Il rejoint ensuite JLL en 2008, en qualité de Directeur du département 0/ 5 000 m² sur l’Ile-de-France Ouest puis devient en 2010 Office leasing transaction director, en charge du développement des grandes transactions et des offres stratégiques sur le secteur Ouest.

Yannick est titulaire d’un Deug de Droit de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM – ICH) et de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI).