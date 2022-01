Laurent Demeure (Coldwell Banker Europa Realty) :  » Les américains reviennent dans le Paris d’Emily »

Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty analyse les grandes tendances du marché de l’immobilier de Luxe au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Record de ventes sur la côte atlantique et dans le sud ouest de la France, appel de la touraine, effet Emily in Paris sur la capitale… Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty dresse le bilan de l’année 2021 et dessine les perspectives 2022 du marché du marché du luxe au micro Mon Podcast immo d’Ariane Artinian.