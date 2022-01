Vivez gratuitement pendant un an dans une jolie maison en Sicile en y accueillant des voyageurs

Vous avez soif d’aventures et vous aimez recevoir ? Airbnb recherche une personne pour vivre gratuitement durant un an dans une maison sicilienne restaurée afin d’y accueillir des voyageurs.

Pour accompagner le développement d’un tourisme plus durable et local et promouvoir les nouveaux modes de vie « nomades », Airbnb donne la possibilité à un candidat(e) de séjourner à partir du 30 juin prochain pendant un an dans une typique maison sicilienne, situé à Sambuca, un des plus beaux villages d’Italie.

Entièrement rénovée par un cabinet d’architecte, dans le cadre de la campagne « maison à vendre à un euro » initiée par la municipalité en 2018, la demeure fournira un cadre de vie idéal au voyageur sélectionné et à ses accompagnants qui pourront profiter pleinement de la dolce vita !

Vivez pendant un an sans débourser un euro

La personne sélectionnée pourra en effet s’installer en Sicile avec sa famille (ou son partenaire ou un ami) et emménager dans cette demeure, tout en poursuivant son activité professionnelle, grâce à la nouvelle souplesse offerte par le télétravail. Elle ne sera redevable d’aucun loyer et conservera tous les revenus générés par son activité d’hôte tout au long de son séjour.

Attirer une population plus jeune à Sambuca

La pittoresque maison traditionnelle de trois étages est située à Sambuca, ville rendue célèbre grâce à sa récente campagne des « maisons à 1 euro ». À l’instar de nombreux villages italiens, Sambuca souffre d’un déclin démographique et a donc lancé en 2018 la campagne des « maisons à 1 euro » afin de promouvoir son patrimoine culturel, encourager les investissements internationaux et attirer une population plus jeune pour redonner au village son ambiance vivante et animée.

“La beauté de cette initiative, c’est qu’elle offre une seconde chance à une demeure historique abandonnée au cœur de notre village, mais aussi à la personne qui s’y installera. Pour nous, c’est une véritable opportunité de transformation autant pour la maison que pour l’hôte. Nous sommes à la recherche d’une personne prête à vivre avec les habitants et à participer à tous les moments importants du village, des vendanges à la cueillette des olives. Nous sommes impatients de l’accueillir parmi nous !”, précise Leonardo Ciaccio, maire de Sambuca en Sicile.

À propos de la maison …

Ce logement appartenant au programme des « maisons à 1 euro » a quelque chose d’unique, car elle a fait l’objet d’une rénovation complète. Airbnb a travaillé avec le cabinet d’architecture italien Studio Didea pour transformer la bâtisse en utilisant des matériaux et des couleurs en harmonie avec les paysages de la région. Associant une décoration contemporaine à des éléments artisanaux locaux, la structure est typique de l’architecture pleine de charme de la Sicile.

Spacieux, le bâtiment s’étend sur trois étages et offre un cadre idéal pour travailler à distance et accueillir des voyageurs avec Airbnb.

Au rez-de-chaussée se trouvent un petit salon, une chambre principale avec un lit « king size » et une salle de bain attenante.

Le premier étage comprend un salon, une cuisine, un espace de travail, une salle de bain et une chambre en mezzanine, également dotée d’un lit « king size ».

L’étage supérieur est composé d’un espace de vie supplémentaire avec un canapé-lit « queen size ».

Le candidat retenu pourra choisir la chambre qui correspond le mieux à ses besoins, et la deuxième chambre sera mise à la disposition des voyageurs sur Airbnb.

… et de Sambuca

Sambuca est un petit village rural d’environ 6 000 habitants situé en Sicile. Il se distingue par son alliance unique des cultures et styles architecturaux italiens et nord-africains. Grâce à la campagne des « maisons à 1 euro », le candidat retenu rejoindra une communauté internationale en pleine croissance, qui comprend de nombreux actifs et familles à la recherche d’un rythme de vie plus tranquille à la campagne.

Comment postuler ?

Pour postuler, rendez-vous sur airbnb et remplissez le formulaire de candidature. Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans, prêts à déménager à Sambuca pendant au moins 3 mois consécutifs à compter du 30 juin 2022, et capables de tenir une conversation en anglais (c’est encore mieux s’ils maîtrisent aussi l’italien !). Les candidats devront démontrer leur engagement à accueillir des voyageurs dans une chambre de la maison pendant au moins 9 mois.