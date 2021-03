Location saisonnière et Airbnb : Quels sont les conseils des Superhosts pour attirer davantage de voyageurs ?

Vous envisagez de devenir hôte? Quels sont les équipements les plus recherchés sur Airbnb ? Quels sont les conseils et les secrets des Superhosts pour devenir un hôte exceptionnel, distingué et recherché par les voyageurs ? Suivez le guide.

Proposer un logement tout équipé

Avec le développement des séjours plus longs, les voyageurs sont à la recherche de biens tout équipés pour vivre – et travailler à distance – confortablement.

WIFI est le 4ème mot clé le plus recherché cette année.

Les hôtes qui mentionnent l’existence d’un espace de travail dans la description de leur annonce gagnent en moyenne 15% de revenus supplémentaires.

Les hôtes qui mentionnent le fait que leur cuisine est équipée gagnent en moyenne 20% de plus que ceux qui ne l’indiquent pas.

Accepter les animaux de compagnie

Alors qu’un Français sur deux a un animal de compagnie, les voyageurs sur Airbnb sont à la recherche de logements leur permettant de profiter pleinement de leur compagnon à quatre pattes, avec un espace extérieur.

« Pet-friendly » est le mot-clé le plus recherché par les voyageurs sur Airbnb cette année. Les recherches effectuées avec le filtre « animaux de compagnie acceptés » ont également augmenté de 65% en janvier 2021 par rapport à la même période l’an dernier.

Le nombre de recherches pour les jardins et les arrière-cours a été multiplié par cinq par rapport à l’année dernière.

Les hôtes mentionnant le mot clé « Pet-friendly » peuvent s’attendre à une augmentation de 6% du nombre de réservations.

Offrir davantage de flexibilité

Le contexte d’incertitudes demeure également une préoccupation majeure pour les voyageurs qui se tournent ainsi vers davantage de flexibilité.

Depuis 2021, plus d’un tiers des personnes qui ont effectué des recherches sur notre plateforme ont eu recours à la recherche flexible qui leur permet de trouver leur logement idéal pour les vacances en adaptant au besoin leurs dates et lieux de séjour.

Certains hôtes proposant une « entrée autonome » sur leurs annonces ont observé jusqu’à près de 15% de revenus additionnels.

La fonctionnalité « réservation instantanée » a permis à un bon nombre d’hôtes de générer plus de 10% de revenus complémentaires.

Les Secrets des Superhosts Français

Ludovic et Maxime, Paris, Île-de-France

Après avoir découvert Airbnb en tant que voyageurs, Ludovic et Maxime ont décidé d’ouvrir les portes de leur loft parisien à des voyageurs du monde entier. Accueillir sur Airbnb c’est permettre à leurs invités de se sentir comme à la maison et leur donner les clés de leur ville ! Voici leurs conseils:

Mettez votre logement en scène: nous savons que les photos de notre logement attirent l’œil. La décoration, les tableaux et les plantes vertes sont particulièrement appréciés. N’hésitez pas à injecter de la créativité dans votre espace, c’est ce qui le distinguera des autres logements.

Gardez votre touche personnelle: il est pour nous crucial d’offrir une expérience chaleureuse en préservant des touches personnelles comme des photos de famille car c’est cette authenticité que beaucoup de voyageurs recherchent.

Apprenez à connaître vos voyageurs: il est important pour nous de comprendre les attentes et habitudes de nos voyageurs pour leur offrir une expérience dont ils se souviendront. Nous avons une fois aidé un de nos voyageurs à trouver la boutique idéale pour le cadeau de son père qui a adoré et s’en souvient encore! Nous aimons leur “donner les clés” de notre ville et lorsqu’ils rentrent d’une journée riche en visites, nos voyageurs peuvent profiter de la quiétude de notre loft qui se trouve pourtant dans l’un des quartiers les plus animés de la ville.

Tina et sa famille, Le Broc, Auvergne-Rhône-Alpes

Tina et son mari Jean-Marc, artisans indépendants, ont construit un logement tout près du leur pour accueillir les enfants et les amis lors qu’ils sont de passage. Le logement étant relativement peu utilisé, ils ont décidé de le louer sur Airbnb et celui-ci a très rapidement rencontré beaucoup de succès. Pour Tina, être hôte c’est “donner le meilleur de soi et permettre aux voyageurs de se sentir comme à la maison, en mieux!”. Voici comment elle s’y applique:

Soignez votre annonce: la première photo de notre annonce est attrayante, la terrasse est ensoleillée et donne sur un joli panorama, c’est une vraie invitation au voyage. Nous avons aussi choisi un titre qui interpelle : “Un petit nid d’amour au cœur de l’Auvergne” qui laisse présager une expérience cocooning. Il est également important d’avoir une annonce claire, j’ai mis des photos du logement sous toutes les coutures et bien indiqué les nombreux équipements que nous offrons, autant d’éléments rassurants pour les voyageurs ! Enfin j’apporte une attention toute particulière au nettoyage, un point très important actuellement.

Faire confiance: nous sommes flexibles avec nos voyageurs et nous nous plions en quatre pour leur faire vivre une expérience mémorable et ils nous le rendent bien! Récemment un couple m’a offert une plante que j’ai trouvée dans le logement au moment du nettoyage, cette petite attention m’a particulièrement touchée. Il est important d’établir une relation de confiance, les gens sont respectueux quand ils se sentent respectés.

Boris, Rezé, Pays de la Loire

Passionné de bateau, Boris ne supportait pas de les voir accostés “sans vie” la plupart de l’année, il s’est donc lancé dans une aventure : acquérir une petite péniche et la partager avec des voyageurs sur Airbnb ! Son obsession est la qualité de l’accueil, il partage ses conseils :

Cultiver le sens du service : J’essaie toujours de me rendre disponible pour les voyageurs sans être intrusif. J’aime savoir qu’ils se sentent comme chez eux, tout en leur garantissant un dépaysement total grâce au cadre atypique de la pénichette. Je reste toujours à l’écoute des voyageurs et m’assure d’un respect mutuel.

L’emplacement est clé : les voyageurs apprécient particulièrement l’environnement agréable et calme du port ainsi que la vue dégagée de la Loire permettant de s’évader du bruit de la ville qui reste proche puisque Nantes est juste en face, facilement accessible par Navibus. La proximité avec des petits commerces de proximité et de qualité est également un plus.

Eñaut, Chéraute, Nouvelle-Aquitaine

Infirmier du Pays Basque, Eñaut met à l’honneur l’hospitalité et accueille chaque voyageur comme s’il recevait un ami. Il a particulièrement été touché par ses premiers voyageurs : 4 techniciens du BTP qui ont séjourné chez lui plus de deux mois et qui lui ont donné envie de poursuivre l’expérience. Découvrez les secrets de cet hôte passionné :

Reflétez votre personnalité dans votre annonce : lorsque j’accueille des voyageurs, ils rentrent en quelque sorte dans mon intimité puisque c’est mon lieu de vie. Mon logement est agréable à vivre et surtout rempli de souvenirs. Ma décoration est un style inclassable et très personnel qui interpelle et plaît aux voyageurs.

Mettez-vous à la place du voyageur : La maisonnette se veut accueillante et bien située entre mer et montagne basques. Il est important de proposer un logement propre, bien équipé et agréable à vivre. Enfin, il est essentiel de respecter les personnes qu’on accueille et de se souvenir des attentions qui ont pu nous toucher lors de nos précédents séjours pour essayer d’améliorer leur expérience.