BARNES s’associe à iXAir pour proposer des vols en jets privés à ses clients

BARNES et la compagnie aérienne d’aviation d’affaires iXAir développent une marque commune, BARNES iXAir, à destination d’une clientèle internationale haut de gamme.

BARNES, acteur majeur de l’immobilier de luxe international, développe depuis plus de 20 ans une approche globale des services apportés à sa clientèle : conseil en art, family office, yachting, domaines équestres, de chasse ou viticoles, décoration, viager. L’offre BARNES couvre une palette qui s’étend bien au-delà de l’immobilier proprement dit. En novembre 2021, pour répondre à une demande croissante de la part de ses clients français et internationaux, BARNES s’associe à iXAir pour créer BARNES iXAir, une nouvelle approche de l’aviation privée.

Covid oblige …

« Les contraintes liées aux confinements et les restrictions sanitaires concernant les voyages (professionnels ou d’agréments), ont remis en avant les atouts de l’aviation privée, constate Thibault de Saint Vincent, le président de BARNES. C’est pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher de la compagnie aérienne iXAir, qui partage nos critères d’excellence et d’art de vivre à la française, afin de proposer à l’ensemble de nos clients une offre qui leur soit réellement dédiée ».

…. de plus en plus de voyageurs optent pour des jets privés

L’aviation d’affaires est bien souvent apparue comme la seule solution pour assurer la continuité des voyages indispensables, en toute sécurité et avec des risques de contagion minimisés depuis le début de la crise sanitaire. La pandémie a d’ailleurs entraîné durant les étés 2020 et 2021 une hausse des vols familiaux en jet privé après les suppressions de nombreux vols réguliers, note-t-on chez iXAir.

« BARNES et iXAir affichent une réelle complémentarité en tant que représentants du luxe à la française, ajoute Nicolas Ziza, président d’iXAir. Notre clientèle, en grande partie commune, se retrouve dans nos valeurs partagées, notre service de haut niveau, notre rigueur et notre fiabilité. »

Immobilier de prestige et aviation d’affaires : une même exigence

Cette complémentarité entre BARNES et iXAir se retrouve dans la personnalisation à l’extrême du service proposé dès la prise de réservation, pour des vols en France, en Europe ou à destination du bout du monde. Transferts VIP, divertissements, gastronomie, l’art de vivre à la française est cultivé à chaque minute de l’expérience BARNES iXAir.

« Les liens entre l’immobilier de prestige et l’aviation d’affaire sont nombreux, estime Thibault de Saint Vincent. Ainsi, lors de la réservation d’une location saisonnière sur la Côte d’Azur l’été ou dans les Alpes en hiver, les clients de BARNES recevront une proposition de vol BARNES iXAir adaptée à leurs besoins. »

iXAir : des jets courts, moyens et longs courriers de 4 à 15 sièges

iXAir est un acteur majeur de l’aviation d’affaires en France, que ce soit pour un voyage d’affaires ou pour un déplacement privé, basé depuis 20 ans à l’aéroport de Paris-le-Bourget, ce qui lui a notamment permis en 2019 de faire voyager plus de 3 500 passagers. Exploitant des jets courts, moyens et longs courriers de 4 à 15 sièges, la compagnie peut assurer tout vol en France et dans le monde entier. Elle s’appuie sur une flotte d’avions dédiée au transport de passagers et sur une équipe de professionnels habitués aux solutions sur mesure. iXAir répond aux certifications internationales les plus rigoureuses ; ses équipages et son personnel au sol sont tous sous contrat de travail français. La maintenance de ses appareils est effectuée dans des ateliers de référence, notamment au Bourget. BARNES iXAir peut également conseiller pour l’acquisition, l’exploitation et la vente d’avions d’affaires.

L’offre BARNES iXAir couvre en priorité les vols intra-européens et transatlantiques, à destination d’une large clientèle internationale soucieuse de bénéficier des services conjugués des deux références que sont BARNES et iXAir. Pour les deux partenaires, il s’agit d’apporter à l’aviation d’affaires une marque commune synonyme d’excellence, de sécurité, de sur-mesure et d’art de vivre.

Quels services à bord d’un avion BARNES iXAIR ?

Chaque vol BARNES iXAir permettra de bénéficier de services de haut niveau, personnalisables à volonté selon les souhaits des clients :