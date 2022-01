Nomination : Grégory Monod réélu Président du pôle habitat FFB

Au cours du Conseil d’Administration de ce jour, Grégory Monod a été réélu à la présidence du Pôle Habitat FFB, première organisation représentative de la construction immobilière privée qui rassemble près de 1 120 aménageurs fonciers, constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers et rénovateurs globaux.

Âgé de 45 ans, Grégory Monod dirige le Groupe Monod, entreprise familiale qui rayonne sur le sillon alpin dans la promotion immobilière et l’aménagement foncier, ainsi que dans les activités immobilières de gestion et de transaction.

Pour son second mandat (2022-2025), Grégory Monod souhaite « accroître encore davantage la représentativité du Pôle Habitat FFB sur nos quatre métiers, amplifier la féminisation de nos instances, élargir le périmètre de nos partenariats dans l’acte de construire et de rénover, renforcer la qualité des services apportés à nos membres et poursuivre sans relâche nos actions en faveur d’une transition environnementale soutenable et d’une politique du logement ambitieuse, sur tous les territoires, tant pour l’habitat individuel que l’habitat collectif. »

Le Pôle Habitat FFB constitue la première organisation représentative de la construction immobilière privée en France. Au sein de la Fédération Française du Bâtiment, il rassemble les grands métiers de la maîtrise d’ouvrage privée, qui sont au cœur de la politique du logement et de l’habitat : constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers, aménageurs fonciers et rénovateurs globaux. Des métiers complémentaires et solidaires réunis pour développer leur intelligence collective et répondre à la diversité des besoins en logements qui s’expriment dans tous les territoires. Porte-parole influent de l’immobilier neuf, Pôle Habitat FFB (ex LCA-FFB) représente auprès des pouvoirs publics, des instances nationales et des organismes spécialisés plus de 1 100 adhérents qui agrègent plus de 1 600 opérateurs exerçant dans les différents marchés de l’habitat résidentiel.