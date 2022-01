Immobilier : 1000 postes à pourvoir chez CENTURY 21

Vous souhaitez embrasser une carrière dans l’immobilier ? Rendez-vous sur le site de Century 21. Le réseau recrute 1000 personnes dans toute la France.

2021 a été l’année de tous les records pour le marché immobilier de l’ancien ; pour la 7ème année consécutive, CENTURY 21 a enregistré une forte progression de son activité. Avec les 925 agences du réseau, Century 21 lance donc une grande campagne de recrutement pour poursuivre son développement.

20 métiers différents proposés

Que le candidat ait déjà une expérience mais souhaite embrasser une nouvelle carrière, qu’il sorte de l’école avec ou sans bagage, ou qu’au terme d’une période d’inactivité et quel que soit son âge, il désire trouver un emploi, tous les profils sont les bienvenus. Dans le réseau, plus de 20 métiers différents sont proposés (assistant(e) commercial(e), conseiller(e), gestionnaire, comptable, manager d’agence…) : chacun d’entre eux est présenté en détail sur le site.

CENTURY 21 recrute d’abord des personnalités

L’immobilier chez nous, c’est plus qu’un métier, c’est une passion. CENTURY 21 recrute d’abord des personnalités. Le reste on s’en occupe ! A travers son école de formation -l’Académie 21-, CENTURY 21 propose à chaque collaborateur un parcours de formation complet, avec la possibilité de pouvoir bénéficier d’une formation certifiante « Responsable Marketing et Commercial* ».

Des réunions d’information sur les métiers de l’immobilier seront organisées dans toute la France pour faire découvrir ce secteur passionnant aujourd’hui en pleine mutation. Pour s’inscrire ou directement postuler, les candidats peuvent se rendre sur le site.

Titre RNCP de niveau 6 équivalent Bac +3/+4 délivré en partenariat avec l’ESG Executive Education.