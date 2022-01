Kermarrec Promotion lance la résidence Coeur Manac’h à Saint-Renan

La résidence est un programme accueillant 30 logements entre ville et nature à côté de Brest

À 15 km de Brest, au cœur du pays d’Iroise, Kermarrec Promotion implante Cœur Manac’h, une résidence de 30 appartements, du 2 au 4 pièces, à proximité immédiate du centre historique et de tous ses commerces.

L’architecture moderne du bâtiment épouse en douceur la pente naturelle du terrain et surplombe une partie de la petite ville médiévale de Saint-Renan et ses lacs, offrant une vue dégagée sur un environnement paisible et verdoyant. Avec de belles prestations, Coeur Manac’h offre un haut niveau de confort : un extérieur privatif pour chaque appartement (balcon ou jardin), une exposition Sud-Ouest ou Sud-Est dans le prolongement des pièces de vie, de belles hauteurs sous plafond au dernier étage …

Un cadre de vie calme et apaisant

Pensé autour de la qualité de vie, le programme Cœur Manac’h s’inscrit dans l’esprit “ville à la campagne” de Saint-Renan, petite ville médiévale de la pointe bretonne qui séduit les familles par la richesse de son passé, son patrimoine naturel et le dynamisme de son tissu associatif, sportif et culturel.

Avec le travail délicat de ses toits revêtus d’ardoise naturelle et ses façades habillées de blanc ou de gris, l’architecture de Coeur Manac’h respecte l’âme et le cachet du patrimoine ancien de Saint-Renan. La résidence est entourée de verdure, dans l’esprit d’une « prairie fleurie » avec de nombreux arbres venant border le terrain et les cheminements piétons pour les riverains.

Pour profiter au mieux de ce cadre authentique, Coeur Manac’h mise sur de beaux volumes, des intérieurs lumineux, et pour le dernier étage, de belles hauteurs sous plafonds. Tous les appartements disposent d’espaces extérieurs privatifs aux proportions généreuses, qu’il s’agisse de balcons ou de jardins bordés de ganivelles.

Un environnement dynamique : la ville côté nature

Situé à proximité du lac de la Comiren et à 20 minutes de route des plus belles plages du Finistère, spots et paradis des surfers, Saint-Renan est l’endroit idéal pour les sorties en plein air, en famille ou entre amis.

Cette commune de caractère de 8 500 habitants, avec son environnement naturel vivifiant et son dynamisme culturel, est comptée parmi les sept plus beaux détours de Bretagne.

À seulement 15 km de Brest, à quelques minutes à pied du centre-ville de Saint-Renan et de toutes les commodités (commerces, écoles, transports en commun, collèges, maison médicale, supermarchés, médiathèque, cinéma, musée, complexes sportifs…), Coeur Manac’h offre le parfait équilibre entre une vie citadine et celle au grand air.

Informations pratiques de la résidence « Coeur Manac’h »

L’agencement des logements offre une exposition Sud-Ouest ou Sud-Est, avec des prestations de standing :

Logements allant du 2 au 4 pièces, avec de belles hauteurs sous plafond pour les séjours des derniers étages.

Certains logements bénéficient d’un cellier extérieur, véritable espace de rangement supplémentaire pour les équipements de plage, de surf ou de jardin.

Volets roulants électriques, et chauffage gaz individuel avec thermostat.

Accès à la résidence sécurisé par visiophone et par badge.

Tous les appartements bénéficient d’une place de parking, voire de deux places pour les T4.

À proximité:

Écoles, commerces et santé

Un multi accueil Les Diablotins

Une école maternelle Le Petit Prince

Une école élémentaire de Kerzouar et 3 écoles primaires (Diwan, Le Vizac et ND de Liesse)

2 collèges (public et privé) : Kerzouar et Simone Veil.

Des commerces de bouche et services, deux supermarchés, des restaurants

Un des plus grands marchés du Finistère le samedi de 8h à 13h

Une maison médicale, des professionnels de santé, une pharmacie

Loisirs