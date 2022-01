Nomination : Arnaud Bastide, nouveau Président de la FPI Provence

Élu à la présidence de la Fédération des Promoteurs Immobiliers pour un mandat de 3 ans, Arnaud Bastide a officiellement pris ses fonction début 2022.

Arnaud Bastide est président, depuis 2018, de Spirit Provence, antenne régionale d’un groupe international. Ce dernier est spécialisé dans la promotion résidentielle, la promotion en immobilier d’entreprise et d’investissement. Arnaud Bastide connait bien la FPI Provence pour en avoir été vice-Président de 2013 à 2019 sous l’égide du Président Stéphane Pérez.

À 49 ans, il a effectué toute sa carrière dans le secteur de la construction et de l’immobilier. L’obtention de son diplôme d’ingénieur en génie civil lui a permis de commencer sa carrière comme ingénieur chez Bouygues en 1997. C’était avant de se réorienter vers un poste de Directeur de projet au sein du Groupe GSE puis d’aller vers des fonctions de directeur technique régional PACA / LR pour Plera promotion. Ensuite il a été directeur régional Provence chez SOGEPROM, filiale promotion immobilière de la Société Générale.

4 chantiers au sein de la FPI Provence

UN ATELIER MÉTIER avec pour ambition : d’être force de proposition auprès des collectivités afin de fluidifier l’ensemble des sujets relatifs aux permis de construire ; de traiter de manière différence, le recueil et l’analyse de datas en lien avec les secteurs de la construction et de l’immobilier neuf (résidentiel et tertiaire), afin de réaliser de la prospective.

UN ATELIER URBANISME VERTUEUX avec pour ambition : de proposer de façon très concrète des pistes d’évolution des programmes, afin de prendre le plus possible en considération les nouvelles exigences des collectivités pi les souhaits de leurs clients ; d’associer des spécialistes en sciences humaines aux réflexions.

UN ATELIER DÉVELOPPEMENT DURABLE avec pour ambition : une prise en compte accrue de la notion de développement durable au sein de la profession, notamment via l’intégration d’espaces de biodiversité dans les futurs programmes de logements et de bureaux neufs ; une utilisation renforcée de matériaux biosourcés et de techniques de construction respectueuses de l’environnement …, une réflexion sur le bien-être et la santé des utilisateurs des logements.

UN ATELIER LOGEMENT ABORDABLE avec pour ambition : la création de solutions pour favoriser l’accession à la propriété des primo-accédants et des ménages modestes dans les grandes métropoles de la région et rendre le logement plus abordable.

Ces quatre grands chantiers seront supervisés par quatre vice-président de la FPI Provence : Patrick Alary, Jean-François Albert, Jean-Robert D’Amore et Pierre-Alexandre Pernot. De plus, un comité de 10 personnes, membres de la FPI Provence, sera également partie prenante de ces ateliers.

Une arrivée dans un contexte tendu

En effet, Arnaud Bastide arrive dans une période où la délivrance des autorisations d’urbanisme par les maires diminue fortement. Par exemple, la mairie de Marseille a refusé 50% des dépôts de permis de construire en 2021. D’autre part on observe une hausse du prix des logements neufs sur la période 2019/2021. Cela se traduit, pour les Bouches-du-Rhône par un hausse de 8%. Il en va de même pour la Métropole d’Aix-Marseille qui enregistre une hausse de +7%. Ces augmentations s’expliquent par la faiblesse de l’offre disponible.

« La demande des ménages reste pourtant forte d’acquérir, encouragée par des conditions d’accès au crédit très favorables et une attractivité intacte du logement neuf. Mais le manque d’offre disponible crée les conditions d’une pénurie et d’une hausse des prix. » indique Arnaud Bastide avant d’ajouter. « Mon ambition est de rechercher conjointement avec les pouvoirs publics, dans une démarche partenariale, des solutions permettant d’enrayer ce phénomène de pénurie et de hausse des prix dans le neuf, qui se répercute désormais sur l’ensemble de la chaîne du logement et pourrait conduire à une paralysie complète du marché immobilier résidentiel. »