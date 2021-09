Arnaud Lehuédé rejoint Epopée Gestion en tant qu’Associé Immobilier

Epopée Gestion, entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, annonce la nomination d’Arnaud Lehuédé en tant qu’Associé Immobilier.

Arnaud Lehuédé rejoint l’équipe de gestion du fonds immobilier Epopée Immo Rendement I qui a récemment finalisé un premier closing de 110 millions d’euros dédiés au financement d’infrastructures immobilières d’entreprises en région. Le fonds investira notamment dans des actifs tertiaires implantés majoritairement dans des villes de moins de 20 000 habitants sur l’arc atlantique.

Accélérer le déploiement des activités immobilières d’Epopée Gestion

Dans sa nouvelle fonction, Arnaud Lehuédé sera rattaché au comité de direction et apportera sa solide expérience à l’équipe déjà en place, pour accélérer le déploiement des activités immobilières d’Epopée Gestion, au service du développement des territoires. Il participera également à la création de nouveaux véhicules et thèses d’investissement immobiliers à destination d’investisseurs institutionnels qui souhaitent orienter leurs ressources vers les territoires.

Agé de 35 ans, Arnaud Lehuédé est diplômé de l’ESSEC Grande Ecole, du CFA Institute et titulaire de la certification AMF. Breton, d’origines morbihannaises, il a débuté sa carrière, à Paris en 2008, comme analyste Fusion Acquisition au sein du département immobilier de la Société Générale. Entre 2009 et 2019, il a évolué au sein des équipes de gestion de portefeuilles immobiliers d’AXA IM Real Assets à Paris et à Londres. En sa qualité de gérant pour AXA IM Real Assets, Arnaud avait la responsabilité directe d’un patrimoine de plus de 7 milliards d’euros où il a développé des compétences innovantes en matière de stratégie, transaction, structuration et gestion financière de portefeuilles immobiliers diversifiés.

Des projets de développement de sociétés de gestion de portefeuilles immobilières

Avant de rejoindre Epopée Gestion, Arnaud a mené en 2020 et 2021 des projets entrepreneuriaux de création et de développement de sociétés de gestion de portefeuilles immobilières, en tant que directeur général, notamment au service de Consultim Asset Management.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Arnaud au sein d’Epopée Gestion », déclarent Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Epopée Gestion. Et de poursuivre : « Ses différentes expériences dans la gestion de portefeuilles immobiliers et sa connaissance approfondie du marché seront très précieuses pour accompagner le développement d’infrastructures sur les territoires. Nous avons, en effet, pour ambition de créer des écosystèmes complets et adaptés en région, au plus près des entreprises, dans une logique globale de déconcentration et de rééquilibrage des territoires ».