Immobilier et cryptomonnaie : Coldwell Banker explore la tokenisation des biens de prestige

Tokenisation, Metavers, blockchain… Coldwell Banker met l’innovation au service du marketing de luxe.

En Russie, si la Banque Centrale souhaite bannir l’usage des cryptomonnaies, considérant leur propagation comme une menace, Coldwell Banker pense au contraire que l’investissement et le paiement en cryptomonnaie constituent une précieuse opportunité.

Le leader d’immobilier de prestige ambitionne de dynamiser l’investissement immobilier sur le Metavers et la tokenisation des biens immobiliers de prestige.

Fondé en 1906 à San Francisco, Coldwell Banker a toujours mis un point d’honneur à se positionner à l’avant-garde de l’innovation au service du marketing du luxe des plus belles propriétés. Dès les années 1930, le réseau utilisait le cinématographe pour réaliser des vidéos de propriétés et organiser des projections dans les salons privés. Coldwell Banker est le premier réseau immobilier a avoir eu un site internet, le premier à avoir eu une chaine Youtube, le premier à avoir utilisé le streaming, les visites 360°.

Aujourd’hui Coldwell Banker se saisit de l’innovation du Metavers. En France, la marque, aujourd’hui 2e acteur du marché, se prépare à l’ouverture d’une agence dédiée à la commercialisation de propriétés en NFT sur le Metavers. En Thaïlande, Coldwell Banker prépare la tokenisation des propriétés.

“L’innovation est au cœur de l’ADN de Coldwell Banker, explique Laurent Demeure, président et CEO de Coldwell Banker. Nous voulons apporter à nos clients une nouvelle expérience, posséder en NFT de sublimes propriétés entièrement modélisées en 3D. La tokenisation de l’immobilier est très prometteuse et signe le virage vers la gestion de patrimoine nouvelle génération tout en garantissant plus que jamais le statut de valeur refuge de l’immobilier. ”

L’immobilier sur le Metavers : un marché très prometteur

Sur le Metavers Sandbox, des terrains s’échangent aujourd’hui à plusieurs millions d’euros. L’immobilier a toujours été le premier bien recherché dans l’univers numérique, de Second Life au Metavers, en passant par Habbo, la quête de la propriété parfaite a toujours été l’une des premières préoccupations des utilisateurs.

Coldwell Banker prépare activement l’arrivée d’Horizon, le Metavers de Facebook, prévue pour 2022 et développe la production et la commercialisation de propriétés de luxe.

“Nous investissons dans les compétences et les technologies 3D pour nous adapter et être prêt à nous intégrer dans le Metavers, précise encore Laurent Demeure. Nous souhaitons mettre notre savoir-faire de leader mondial de l’immobilier de luxe dans ces nouveaux territoires. ”

La tokenisation : une innovation prometteuse réinventant l’investissement immobilier

Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, la tokenisation de l’immobilier a été saluée comme une étape majeure vers le déblocage de liquidités. Le cabinet Moore Global a récemment prédit que la tokenisation de l’immobilier pourrait atteindre 1,4 trillion de dollars d’ici cinq ans. En fractionnant l’investissement et en réduisant les coûts d’investissement par la tokenisation, Coldwell Banker souhaite améliorer la liquidité de ces actifs et abaisser le coût d’entrée pour les propriétés de luxe à haut rendement.

La technologie de calcul cross-chain de Coinweb à laquelle Coldwell Banker Thailand s’est associé émet des tokens dont les données sont stockées sur une ou plusieurs blockchain. Les actifs immobiliers sont alors rendus disponibles sous forme de tokens et représentent des biens immobiliers. La solution Coinweb permet également d’améliorer la transparence des données relatives aux actifs immobiliers ainsi que d’automatiser de lourdes tâches contractuelles avec un haut niveau de sécurité.

Forte de ces atouts, Coldwell Banker souhaite mettre cette technologie à profit de sa clientèle pour simplifier de façon significative l’investissement immobilier. Le secteur de l’immobilier de prestige reste un secteur à haute valeur ajoutée qui doit se saisir de telles opportunités pour se réinventer et continuer de proposer des services allant toujours plus au devant des attentes de sa clientèle.

Pour conclure, Laurent Demeure ajoute : “ L’opportunité d’explorer la blockchain permet de donner un nouveau souffle à l’investissement immobilier et de stimuler la demande sur de nouveaux marchés. Fort de notre implantation mondiale, nous portons comme ambition de permettre à de nouveaux investisseurs d’accéder à des actifs immobiliers aux quatre coins du monde.”