Virgile Taudière (Laforêt Nord Deux-Sèvres) : Créer du lien dans dans les territoires ruraux

Mon Podcast Immo reçoit Virgile Taudière, lauréat du Prix du Jury du Palmarès de l’immobilier 2021.

Virgile Taudière, Chargé de Communication & Marketing chez Laforêt Nord Deux-Sèvres et lauréat du Prix du Jury du Palmarès de l’immobilier 2021, analyse son marché, qu’il a maillé grâce à l’implantation de neuf agences immobilières dans un secteur rapproché et rural. Il détaille ses méthodes et ses objectifs avec Fred Haffner dans cette interview de Mon Podcast Immo.