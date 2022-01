Septeo s’offre Avelia et complète ses solutions IT pour pros de l’immo et du droit

Septeo fait l’acquisition d’Avelia et renforce son expertise dans le domaine des solutions de communication sécurisées pour les professionnels du droit et de l’immobilier.

Fondé en 2003, Avelia propose une large gamme d’outils de communications voix, visio, mobile et data sécurisés pour les professionnels.

Avec l’évolution des modes de travail et les risques accrus de cyberattaque, Avelia a développé une expertise de pointe en matière de sécurisation des communications et des échanges de données, notamment pour les professionnels du droit (notaires) et de l’immobilier en France. Plus de 1800 entreprises françaises font déjà confiance à Avelia. Pour Septeo, acteur majeur de la LegalTech et de la PropTech en France, l’acquisition d’Avelia vient compléter l’offre de services et de solutions IT du groupe. En complément de ses solutions logicielles et services dédiés, Septeo propose une large gamme de solutions d’hébergements, de cybersécurité et de VoIP dédiée aux professionnels du droit et de l’immobilier.

« Les solutions proposées par Avelia font partie intégrante de ce que nous souhaitons proposer à nos clients : une offre complète et sécurisée d’outils de communication. La téléphonie, l’usage d’internet et la sécurité des réseaux et des données tiennent une place prépondérante dans notre travail chaque jour. Proposer des services de qualité et fiables dans ces domaines est essentiel pour la réussite de n’importe quelle entreprise. C’est donc une magnifique opportunité pour notre groupe d’accueillir Avelia et de compléter notre offre en solutions IT », confie Hugues Galambrun, PDG du groupe Septeo.

« En rejoignant Septeo, notre entreprise passe un cap, explique Laurent Vella, Directeur Général et fondateur d’Avelia. Nous allons pouvoir bénéficier de l’aura du groupe, de ses expertises métiers et de ses compétences avec un objectif commun : permettre aux professionnels du droit et de l’immobilier de gagner en productivité, en qualité de travail et en sécurité. »