Pros de l’immo : Vite, participez à la consultation ImmOpinion by Immo2

Vous êtes agent immobilier, négociateur ou mandataire ? Prenez 15 minutes pour participer à la 6ème édition de la consultation ImmOpinion by Immo2 ouverte aux pros de l’immo.

Chaque année, depuis 6 ans, l’observatoire ImmOpinion by Immo2 s’intéresse aux pratiques des professionnels de l’immobilier en France, afin de faire un état des lieux neutre et instructif du marché.

L’an passé, l’observatoire ImmOpinion s’était penché sur l’impact de la crise sanitaire sur le métier d’agent immobilier, sur les stratégies de communication et de marketing mises en places par les pros de l’immo (qu’ils soient agent immobilier, négociateur immobilier, mandataire immobilier… ), ou encore sur leur vision de la Proptech.

15 minutes pour faire le point sur vos pratiques professionnelles

« Aujourd’hui, notre objectif est d’obtenir un maximum de réponses pour restituer ensuite aux professionnels de l’immobilier une analyse très détaillée (par zones géographiques, types de professionnels, âges…)« , explique Vincent Lecamus, cofondateur d’immo2.

Cette année, le questionnaire met l’accent sur pratiques des pros de l’immo et leur vision de la sortie de crise. Prévoyez 15 minutes pour le remplir. Et sachez qu’il est anonyme et que les résultats seront restitués au cours du 2ème trimestre 2022.