Proptech : iad 1ère licorne du secteur classée au FW500 FrenchWeb 500 2022

Le groupe iad vient de décrocher la première place du FW500 dans le secteur des proptechs.

Le groupe iad, l’un des leaders de la transformation de l’immobilier classé 25ème sur 500 entreprises clés de l’écosystème tech français par FrenchWeb, le média Business consacré à la transformation numérique. Le FW500 dresse chaque année une photographie du dynamisme et de la diversité des entreprises de la Tech française.



Cette enquête s’intéresse aux startups, PME et grands groupes au travers de leur potentiel, leurs performances : taux de croissance annuel du chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices, évolution des effectifs…et ce afin d’établir un classement des sociétés par rapport à leur dynamique de développement.



« Après avoir été récompensé aux BFM Awards mi-novembre dans la catégorie révélations de l’année aux côtés des licornes françaises, notre groupe est fier de figurer à la première place du FW500 dans le secteur des proptechs” déclare Clément Delpirou, CEO du groupe iad. “En 2022, nous allons poursuivre notre expansion à l’international et le développement de services et outils digitaux pour nos 15 000 conseillers” conclut-il.