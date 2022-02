[Podcast] Chez Moi : Quitter Paris pour Orléans (avec Sébastien Marquant, ORPI Valrim)

Une histoire immobilière, ce n’est pas qu’une affaire de prix au mètre carré. Vous en doutez ? Ecoutez vite ce nouvel épisode de Chez Moi.

Saison 2- Episode 3- Dans ce nouvel épisode, on suit les aventures immobilières de Monique et René au micro d’Ariane Artinian. Grâce à l’écoute et au savoir faire de Sébastien Marquent (ORPI Valrim), ce couple de septuagénaire vient de quitter la vie parisienne pour se rapprocher de leur fils et s’installer à Orléans . « Pour le prix de notre 80 m2 à Alfortville dans le Val-de-Marne, on s’installe dans un magnifique 130 mètres carrés dans l’un des meilleurs quartiers d’Orléans », se félicite Monique. Et de poursuivre : « Orléans, c’est la très grande banlieue de Paris, on est à 1 h de train seulement ». Son mari, lui, continue de prendre ses cours de céramique deux fois par semaine à dans la capitale.

Écoutez, on vous raconte tout dans ce nouvel épisode de Chez Moi. Vous aussi, vous voulez nous raconter votre histoire ? Contactez nous hello@mysweetimmo.com