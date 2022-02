Immobilier neuf : MDH Promotion livrera près de 700 logements en 2022

En 2022, MDH Promotion prévoit de livrer pas moins de 12 résidences qui totaliseront près de 700 logements. Un doublement de la production pour le promoteur indépendant francilien, membre des Promoteurs du Grand Paris.

La devise de MDH Promotion est : « Maîtriser et Développer l’Habitat ». Plus qu’un impératif, c’est avant tout une

priorité pour un urbanisme raisonné qui place les hommes, les femmes et les familles dans des habitations

respectueuses de leur environnement. C’est ce que fait le promoteur francilien en livrant ces résidences d’ici 2022.

Une première opération en BRS en 2023

Parmi les douze résidences prévues par MDH Promotion en 2022 se trouvent notamment :

Les Allées du Parc à Bussy Saint-Georges (77),

Le Panoramik à Meaux (77),

Quais Vaugirard à Meudon (92),

Résidence Capella au Pré-Saint-Gervais (93),

Villa Catherine à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Le Parc de Trévise au Plessis-Trévise (94).

De plus, plusieurs programmes seront développés dans le Val-de-Marne et quatre en Seine-et-Marne, les autres se répartissant entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine.

« Avec la livraison de 12 résidences réparties sur l’ensemble du territoire francilien en 2022, nous démontrons notre capacité à répondre aux besoins en logements sur des territoires divers, avec des programmes adaptés. Pour preuve, notre première opération en bail réel solidaire à Bry-sur-Marne (94) dont la construction a commencé, correspond à un nouveau besoin exprimé par les communes et leurs habitants », déclare Philippe Jarlot, gérant de MDH Promotion et Président des Promoteurs du Grand Paris.