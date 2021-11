Présidentielle 2022 : Quelles perspectives pour l’investissement immobilier ?

Le logement ne semble pas être au cœur des débats de la prochaine élection présidentielle. Et pourtant … Alors qu’est-ce qui attend l’investissement immobilier en 2022 ? Le point avec Patrimoine Store.

Lors du quinquennat d’Emmanuel Macron, un certain nombre de mesures et règlementations concernant le marché immobilier ont été mises en place. Cette période a aussi été marquée par la pénurie de logements neufs et les difficultés d’accès à la propriété des particuliers. La crise du Covid a profondément chamboulé le secteur immobilier, à quoi peut-on donc s’attendre en 2022 ? L’analyse de Patrimoine Store.

Bilan du quinquennat d’un point de vue immobilier

Le gouvernement a mis l’accent au cours des dernières années et avec le plan de relance 2021 sur l’importance de la transition écologique des logements. DPE et rénovation énergétique des bâtiments avec 6.7 milliards consacrés à la réduction de l’empreinte des bâtiments publics, 2 milliards pour les logements privés et une concentration massive sur le renouvellement urbain afin de faire émerger partout sur le territoire des villes « vertes ». Si l’offre semble se développait, la demande pourrait peiner à être au rendez-vous avec la fin du dispositif Pinel et le durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers en 2022.

Les perspectives et ambitions pour 2022

A l’approche des prochaines présidentielles, de nouvelles perspectives se dessinent déjà. La Pinel +, à l’instar de la classique loi Pinel, permettra d’obtenir une réduction d’impôts sur les logements neufs qui respecteront certaines normes de qualité notamment environnementales. Le logement ne semble pas être au cœur des débats alors qu’il s’agit pourtant d’une priorité pour les Français dont le tiers du budget y est alloué et qui constitue un poids majeur dans l’économie du pays. Les enjeux du prochain quinquennat seront donc de restaurer l’envie d’investir en immobilier et de faciliter l’accès à la propriété tout en faisant face aux défis environnementaux.