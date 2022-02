Investissement locatif en ligne: La Proptech Beanstock se développe en Angleterre et en Espagne

Beanstock, la plateforme française d’investissements locatifs qui permet d’acheter et de gérer des biens en ligne s’étend à l’international. Les co-fondateurs visent l’Europe et annoncent l’ouverture de leurs services en Angleterre et en Espagne.

Rendre l’investissement locatif accessible à tous les jeunes européens

Un an et demi à peine après son lancement, Beanstock, qui affiche une des meilleures performances du marché des PropTech en France, annonce étendre son offre en Europe. La start-up de l’immobilier ouvrira prochainement des bureaux en Angleterre et en Espagne en portant la même ambition : rendre l’investissement locatif accessible à tous les jeunes européens, de façon simple et 100% en ligne.

“ En 2022 nous allons accélérer notre développement en visant plus de 100 millions d’euros de transactions, et cette croissance passera notamment par notre internationalisation. Aujourd’hui, le terrain de jeu des boîtes tech françaises doit être l’Europe. On commence avec l’Angleterre et l’Espagne qui ont de forts potentiels selon nos experts immobiliers, aussi bien du côté de l’offre du parc immobilier que de la demande des investisseurs ”, commente Alexandre Fitussi, co-fondateur de Beanstock.

100 recrutements prévus pour soutenir la croissance internationale

Depuis sa création, Beanstock a accompagné plus de 300 particuliers dans leur projet immobilier pour un montant de 50 millions d’euros de transactions. La plateforme a d’ailleurs séduit pas moins de 11 nationalités étrangères qui ont décidé d’investir en France. Ces deux nouveaux terrains de jeux s’adresseront aussi bien aux locaux qui souhaitent se constituer un patrimoine en France ou dans leur pays, qu’aux Français qui souhaitent investir à l’étranger dans l’immobilier locatif. Beanstock accompagnera les investisseurs tout au long de leur parcours : recherche d’investissements, constitution du dossier de prêt, gestion administrative, travaux, ameublement, mise en location, etc.

Les experts immobiliers de Beanstock opéreront dans les principales villes des pays concernés (Londres, Manchester, Madrid et Barcelone) avant d’étendre leur périmètre à d’autres villes de plus de 100 000 habitants.

Ce développement à l’international n’est qu’un premier pas européen. En effet, Beanstock se lancera également en Italie, au Portugal, en Suisse, en Belgique et en Allemagne d’ici le début 2023.

Pour soutenir cette forte croissance à l’international, Beanstock prévoit le recrutement d’une centaine de nouveaux collaborateurs sur ces nouveaux marchés en plus des 100 recrutements prévus en France.

