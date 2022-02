Formation : L’ESPI et le Pôle Habitat FFB s’unissent

Le Groupe ESPI signe un partenariat avec le Pôle Habitat FFB et affirme ainsi son engagement en termes de relation avec un acteur du logement.

Formation professionnelle continue et formation initiale

L’École Supérieure des Professions Immobilières (Groupe ESPI) signe ce partenariat avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, première organisation représentative de la construction immobilière privée en France, afin d’affirmer son engagement en termes d’excellence relationnelle avec un acteur majeur du logement. À travers cette convention, les deux signataires s’engagent à mutualiser leurs compétences et à renforcer les liens existants entre les campus du Groupe ESPI, les délégations régionales du Pôle Habitat FFB et ses membres adhérents.

Ce partenariat permettra aux deux entités, qui agissent toutes deux sur les métiers de constructeurs de maisons, de promoteurs immobiliers, d’aménageurs fonciers et de rénovateurs globaux, de développer des synergies sur de nombreux axes dans la perspective d’anticiper et d’accompagner les évolutions des métiers du secteur et de répondre toujours mieux aux attentes des entreprises.

En effet, les objectifs de cette convention sont multiples. Outre l’identification des leviers de performance, elle vise à :

Renforcer la collaboration entre les équipes et gagner en efficacité tout au long des processus associés, autant dans les projets de recherche que dans les activités pédagogiques (témoignages, tables-rondes, jurys, visites de chantier…) ;

Contribuer à la mise à jour des enseignements et des contenus de formation en adéquation avec l’évolution des besoins des marchés immobiliers et des entreprises ;

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants du Groupe ESPI au secteur de l’immobilier par le biais d’offres de stages, de contrats d’apprentissage et/ou de professionnalisation au sein des entreprises adhérentes au Pôle Habitat FFB, ainsi que par la diffusion d’offres d’emploi et la participation aux rendez-vous de job datings.

Un partenariat gagnant-gagnant basé sur la confiance et l’efficacité

«Ce partenariat avec le Groupe ESPI concrétise et enrichit notre dynamique sur ce sujet central du développement des compétences, explique Grégory MONOD, Président du Pôle Habitat FFB . Autant en formation initiale que continue, le Pôle Habitat FFB et ses adhérents vont pouvoir renforcer leur participation aux activités pédagogiques, aux projets de recherche sur l’immobilier et à la réflexion sur l’adaptation des enseignements à l’évolution de nos métiers et des besoins de nos entreprises. Ils pourront ainsi bénéficier de perspectives de recrutement de collaborateurs aux compétences professionnelles et humaines attestées. »

Bernard PINAT, directeur Général du Groupe ESPI : « Nous avons choisi de collaborer pleinement avec le Pôle Habitat FFB en raison du lien de confiance qui existe entre les équipes. Les deux entités sont complémentaires, le Pôle Habitat FFB fédère et représente les métiers de la maîtrise d’ouvrage privée et le Groupe ESPI met tout en œuvre pour accompagner les étudiants et les futurs professionnels vers les métiers de l’immobilier auxquels ils se destinent. Ensemble, nous pouvons continuer à marquer la différence. »