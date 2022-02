Réseaux de mandataires : MeilleursBiens vise 300 agents supplémentaires en 2022

En voyant les différents modèles de réseaux, nous avons pris le contre-pied en construisant un réseau à notre image : professionnel, humain et digital.

En 2021, le réseau MeilleursBiens a connu une belle une croissance. En 2002, il veut recruter 300 nouveaux agents et doubler son chiffre d’affaires.

Le métier d’agent immobilier, bien qu’il soit -à tort- mal perçu, est particulièrement ardu. Il nécessite de maîtriser et de jongler avec de très nombreux aspects juridiques, commerciaux, administratifs et marketing. Sans compter la veille permanente sur les nouvelles réglementations, les nouvelles techniques de vente et les tendances du marché.

Et, malheureusement, les clients sont parfois mécontents des tarifs qui paraissent exorbitants au vu de la charge de travail perçue. Or, la gestion de la location ou de la vente d’un bien immobilier engendre bon nombre de tâches à effectuer, fussent-elles visibles ou non par le client.

Le réseau d’agents mandataires MeilleursBiens.com a voulu changer la donne. Il a en effet bien compris l’importance de valoriser les mandataires pour leur travail. Et c’est ce qui a fait la clé de sa réussite…

Un chiffre d’affaires de 9 millions en 2021

Le réseau MeilleursBiens connaît une croissance fulgurante. En effet, le chiffre d’affaires a triplé chaque année depuis 2018. En 2021, le CA est passé de 4 millions d’euros (en 2020) à 9 millions, soit une multiplication par 2,5. MeilleursBiens.com comptabilise à ce jour 300 agents répartis dans 70 départements en France, DOM-TOM compris.

Il faut dire que le réseau a misé gros sur l’innovation : une refonte et une nouvelle interface moderne, rapide et intuitive pour les professionnels. Elle permet d’accéder de manière sécurisée à l’ensemble des outils de gestion (estimation, gestion des biens, espace agent, espace portail…) pour piloter plus rapidement ses activités et augmenter sa compétitivité.

300 nouveaux agents attendus en 2022

MeilleursBiens a multiplié les partenaires pour proposer de nouveaux services :

MyNotary : pour signer des compromis de vente en quelques heures

ImmoFit : pour mettre en vente des biens aux enchères de façon interactive

Nextories : pour faciliter le déménagement

Et MeilleursBiens.com ne compte pas s’arrêter là. Le réseau ambitionne de recruter 300 agents supplémentaires courant 2022 pour améliorer et renforcer le maillage national. 90% des agents qui ont déjà de l’expérience dans le métier (contre 80% de débutants chez les concurrents). L’objectif est de doubler le chiffre d’affaires en 2022.

MeilleursBiens dans le classement French web 500

Pour la deuxième année consécutive, MeilleursBiens est présent au classement du French web 500 et fait partie des huit Protechs françaises à y être. De plus, MeilleursBiens.com figure dans le Top 500 des « Champions de la croissance 2022 » en France, publié dans le journal Les Echos. Un classement réalisé en collaboration avec Statista qui se base sur la progression du chiffre d’affaires des entreprises entre 2017 et 2022. En trois ans uniquement, le réseau s’est hissé à la seizième place du classement des réseaux sur le comparateur MeilleursRéseaux sur les 165 représentés.

La promesse ? 100 % de la commission pour les mandataires

MeilleursBiens puise son efficacité dans son ADN ultra digitalisé et tourné vers l’humain. Les mandataires immobiliers perçoivent 100% des commissions générés par leurs soins.

Le modèle MeilleursBiens.com repose sur un abonnement modulable et flexible ainsi qu’un système vertueux permettant aux agents et au réseau une maîtrise totale des coûts de fonctionnement. Pour bénéficier de l’ensemble des services, les agents payent uniquement un abonnement mensuel et s’acquittent d’un forfait de gestion de 149€/transaction quand la commission des mandataires immobiliers est bien souvent grignotée par les agences ou réseaux dont ils font partie, qui prennent en moyenne 30 à 60% du montant.

Michael Benchabat, le Président fondateur, explique : » En voyant les différents modèles de réseaux, nous avons pris le contre-pied en construisant un réseau à notre image : professionnel, humain et digital. »