Investir dans le mini-crédit pour les jeunes pour donner du sens à son épargne

La Fintech Moneybounce, répondant aux besoins de mini-crédit des jeunes au quotidien, innove avec un nouveau produit rentable et solidaire, dédié aux investisseurs.

Des mini-crédits pour les jeunes remboursables jusqu’à 8 mois

Moneybounce propose un service de mini-crédits en ligne pour les jeunes, afin de leur permettre de réaliser leurs projets facilement avec une solution de financement flexible, responsable et accessible. Le service propose des avances de 100 et 200€ pour des besoins très rapides, mais aussi des mini-prêts de 300 à 1000€ remboursables jusqu’à 8 mois.

En quelques clics, les utilisateurs peuvent ainsi demander jusqu’à 1000€ et rembourser à leur rythme selon leur capacité de remboursement, permettant ainsi de pallier aux dépenses imprévues ou de participer au financement d’équipements !

En 2021, ce sont plus de 5000 étudiants, jeunes actifs et indépendants qui ont pu passer leur permis, s’inscrire à une formation ou encore changer d’ordinateur…

Un placement solidaire pour aider les jeunes

Pour garantir le service, l’établissement repose sur un système de financement composé de prêteurs, des particuliers uniquement, qui placent leurs fonds chez Moneybounce pour donner un sens à leur épargne en aidant les jeunes. L’idée est de faire fructifier son épargne en alliant investissement, aides, recherche de rendement et transparence.

Un placement solidaire et rentable

Avec ce service, Moneybounce propose d’investir dans une solution promettant une rentabilité annuelle de 8%, soit 8 fois plus avantageuse que le livret A (1 % au 1er février 2022), avec un taux de défaut très bas (2% en 2021).

Pour assurer ce taux de défaut proche de zéro, la Fintech mutualise le risque d’impayé en positionnant plusieurs investisseurs sur chaque prêt. En parallèle, une technologie d’intelligence artificielle permet d’analyser précisément la solvabilité des demandeurs à partir de leur data bancaire.

De plus, en investissant chez Moneybounce, le prêteur permet d’aider les jeunes en finançant plusieurs projets en même temps. Ainsi, 5000 euros placés chez Moneybounce financeront les projets de plus de 750 étudiants en moyenne par an. Une démarche solidaire et vertueuse qui répond à un réel besoin des jeunes en offrant un vrai coup de pouce pendant les périodes parfois compliquées rencontrées pendant les années d’études.

« Les étudiants font souvent face à des problèmes de financement ponctuels ! Les banques ne proposent pas de solutions pour les petits besoins d’emprunt des jeunes. » déclare Alexis Albouze, CEO de Moneybounce.

Comment ça marche MoneyBounce ?

Vous voulez investir ? Rendez vous sur la page dédiée de Moneybounce . Après création d’un compte, un rendez-vous est mis en place avec un conseiller, les prêteurs placent ensuite de 1 000€ à 20 000€. Une fois le compte alimenté, les fonds sont prêtés de façon automatisée pendant la durée sélectionnée. Moneybounce se charge de la mise en relation avec les profils finançables et les intérêts sont perçus chaque fin d’année. Grâce à la plateforme, les investisseurs suivent leur placement et accèdent aux détails des projets et des profils financés.

Moneybounce dispose également d’une offre BtoB et travaille avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).