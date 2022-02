Epargne responsable : Goodvest, le 1er contrat d’assurance-vie compatible avec l’accord de Paris

Première solution d’investissement compatible avec un scénario à 2°C, GOODVIE est le premier contrat d’assurance-vie durable et transparent. Meilleur lancement pour un contrat distribué par une fintech en France, notre objectif est simple : nous voulons démocratiser l’investissement responsable qui répond aux grands enjeux de demain.

Goodvest, fintech proposant les premiers portefeuilles d’Assurance-vie entièrement compatible avec l’accord de Paris, apporte son éclairage sur la hausse du taux des épargnes réglementaires. Une bonne nouvelle (pour l’épargnant) qui est toutefois à prendre avec précaution…

L’année 2021 s’est conclue sur une inflation de 1,6%. Janvier 2022 a démarré fort avec un taux sur douze mois glissants de 2,9% et le mois de février risque de connaître une forte accélération. Au cœur des préoccupations des Français, la perte du pouvoir d’achat est devenue le sujet central des présidentielles.

Les épargnes réglementées, une solution encore peu rémunératrice

Pour rester attractif, le ministère de l’Economie a augmenté le taux du Livret A en février 2022, passant de 0,5% à 1%, de même pour le Livret de développement durable solidaire (aligné sur le Livret A) ou encore le Livret d’épargne populaire (de 1% à 2,2%). En prenant en compte l’inflation, le rendement de ces épargnes sera moindre.

« L’accélération de l’inflation en France qui avoisine maintenant les 3%, nous conforte dans l’idée qu’il est nécessaire d’épargner dans une solution avec des rendements supérieurs à l’inflation de manière à protéger son pouvoir d’achat. Les livrets d’épargne, malgré la hausse récente, sont encore trop peu rémunérateurs. N’oublions pas que le livret d’épargne type livret A ne doit être utilisé que pour de l’épargne de précaution et qu’il est d’usage de conserver environ 2, 3 mois de salaires dessus. Le capital restant peut alors être investi dans des supports impliquant une prise de risque supérieure en contrepartie d’un potentiel de rendement plus important à long terme. », indique Joseph Choueifaty, CEO et cofondateur de Goodvest.

Ces véhicules financiers prometteurs

Parmi ces produits financiers, l’assurance-vie. L’un des placements préférés des Français (13 millions de contrats actifs), a collecté en octobre 2021, 13,2 milliards d’euros, soit une collecte nette en hausse de 2,7 milliards d’euros.

D’autres produits peuvent être cités comme le Plan Epargne Retraite qui, lancé en 2019, a déjà séduit plus de 3,8 millions de Français (en octobre 2021). Il tire sur son avantage fiscal, tout en permettant de capitaliser pour sa retraite.

Pour faire face aux grands enjeux de demain, l’investissement devient responsable (ISR) su se montrer à la fois résilient et performant : cet atout est le fruit de la diversification des portefeuilles. Au 31 décembre 2021, Goodvest affiche un rendement annuel moyen de 10,35%.

“Première solution d’investissement compatible avec un scénario à 2°C, GOODVIE est le premier contrat d’assurance-vie durable et transparent. Meilleur lancement pour un contrat distribué par une fintech en France, notre objectif est simple : nous voulons démocratiser l’investissement responsable qui répond aux grands enjeux de demain”, précise Joseph Choueifaty.

Mentions légales : Les performances et les investissements passés ne sont pas un indicateur fiable des performances et investissements futurs.