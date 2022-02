Thomas Reynaud (GarantMe) : Permettre aux professionnels de l’immobilier de dire oui aux locataires

Mon Podcast Immo reçoit Thomas Reynaud, co-fondateur de GarantMe au micro d’Ariane Artinian.

En effet, la plateforme digitale partenaire assurantiel des agences immobilières, dresse le bilan de son activité sur l’année écoulée avec une hausse de +100% de son CA et la création d’une plateforme unique…

Une forte croissance et un réseau de partenaire multiplié par 2 en 2021

L’ambition de Garantme pour 2021 était à la fois de consolider sa solution et son activité de cautionnement tout en accélérant son déploiement grâce à son offre dédiée aux professionnels – la GLI Garantme. Un pari réussi puisque d’une part, l’entreprise a développé une solution unique qui indemnise les loyers dès le premier mois d’impayé dans un délai de 5 jours suite à la déclaration grâce à des outils et des processus fluides pour les professionnels de l’immobilier. D’autre part, l’entreprise a fait une croissance de +100% sur l’année et a également doublé son réseau de partenaires – soit 1500 nouvelles agences portant à 3 000 le nombre d’agences partenaires.

En effet, elle a su nouer des partenariats forts avec les professionnels de l’immobilier en leur proposant des solutions digitales permettant d’optimiser leurs opérations de mise en location et de gestion locative et tout en développant leur différenciation sur le marché. Dans cette logique, l’entreprise a lancé la 1ère plateforme qui centralise l’ensemble des produits d’assurance des professionnels de l’immobilier : La Console Garantme a convaincu près d’1/3 de ses partenaires, soit 1000 agences, et leur permet de gagner jusqu’à 30% de leur temps de gestion des dossier locatifs et des impayés.

Côté cautionnement, l’entreprise a également franchi le cap des 42 000 candidats locataires cautionnés (vs. 20 000 en 2020) pour un montant de loyers garantis de 280 millions d’euros sur l’année.

Cette forte croissance a par ailleurs été soutenue par le renforcement de ses équipes. Le nombre des collaborateurs a aussi été multiplié par 2, amenant l’effectif total de l’entreprise à 80 collaborateurs, tous basés à Paris.

Devenir LA solution de sécurisation du patrimoine en 2022

Alors qu’en 2021, l’entreprise a assuré 25 000 lots dont 5 000 sur la GLI en seulement 6 mois, elle ambitionne de multiplier par 2 ce chiffre en 2022, et ainsi devenir la solution de sécurisation des lots des agences immobilières, en leur permettant de fournir la meilleure expérience de mise en location possible aux bailleurs et locataires ainsi que de fluidifier les opérations de leurs équipes.

En sécurisant 60 000 lots en 2022 elle souhaite renforcer son réseau avec 1500 nouveaux partenaires. Pour soutenir ce projet, l’entreprise a prévu de :

Recruter 50 nouveaux collaborateurs en 2022 en CDI dans toutes les équipes (data, tech, commercial, gestion) et multiplier par 2 les équipes commerciales, aujourd’hui composées de 15 collaborateurs.

Déployer la Console Garantme à l’ensemble de son réseau d’agences partenaires, pour en faire l’outil central des agences dans la gestion des opérations de mise en location. Elles auront ainsi un outil unique pour capter les dossiers locatifs, les structurer, les valider et les garantir.

Développer 2 nouveaux outils : un outil de gestion locatif universel, permettant de gérer les colocations, directement intégré à la Console Garantme ainsi qu’aux systèmes d’agrément d’assurance ; et un outil de gestion des visites locatives pour faciliter l’organisation des visites et fluidifier les tâches des agents immobiliers.

“2021 a été un tournant pour nous. Nous avons montré que nous étions l’acteur le plus innovant sur le marché en convaincant les agences qui travaillent depuis parfois plus de 20 ans avec le même courtier d’utiliser nos solutions qui leur permettent d’opérer deux fois plus vite. En 2022, nous voulons confirmer cette tendance et toujours augmenter la valeur que nous leurs apportons grâce à nos solutions simples, innovantes et compréhensibles” déclare Thomas REYNAUD, co-fondateur de Garantme.