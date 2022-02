Immobilier New York : L’ex penthouse de Britney Spears et Cher cherche preneur à 6,995 millions de dollars

Le Silk Building, en plein coeur du quartier de Noho à New York, cherche preneur à 6,995 millions de dollars.

Une ancienne usine de soie réhabilitée

Ce superbe appartement penthouse en quadruplex situé dans l’un des immeubles résidentiels les plus historiques de New York, était autrefois une usine de soie avant d’être transformé en résidences, avant d’appartenir à une ribambelle de célébrités telles que Britney Spears ou encore Cher.

Construit dans le style de la Renaissance italienne en 1908 et converti en appartements dans les années 1980, le Silk Building de 12 étages est situé dans le quartier Noho de Manhattan, occupant un pâté de maisons entier entre les rues Broadway et Lafayette.

Selon TopTenRealEstateDeals.com, le quartier de Noho a accueilli de nombreuses célébrités, notamment la jeune mannequin Gigi Hadid et l’actrice Cynthia Nixon. Il n’est pas rare de croiser une pléthore d’autres célébrités qui possèdent des appartements dans les quartiers voisins et de voir des tournages et shootings en action lors d’une promenade.

Un appartement de stars !

Pendant des années la chanteuse Cher, soucieuse de son style, a recherché des biens d’exception pour vivre dans les villes plus plus emblématiques des États-Unis. Elle a choisi alors le Silk Building pour poser ses valises à New York. Elle était la première propriétaire du penthouse lorsqu’elle l’a acheté après la transformation de l’immeuble en résidences. Elle y a vécu jusqu’en 1990, date à laquelle elle l’a vendu à Russell Simmons, homme d’affaires américain dans le milieu du hip-hop, pour 1,6 million de dollars.

Par la suite, une autre chanteuse qui acquiert ce bien, Britney Spears. C’est dans cet appartement qu’elle écrit sa chanson « Toxic », véritable tube mondial. En 4 ans d’occupation elle y entreprend de grands travaux et réuni deux unités pour en faire un bien de 1 153m2.

Le musicien des Rolling Stones, Keith Richards a également vécu dans le bâtiment, où il avait deux étages et un studio d’enregistrement.

Une cinquième chambre avec vue sur Greenwich village et l’Empire State Building

Les meilleurs atouts de ce penthouse sont ses hauts plafonds, les terrasses extérieures, le bar, les cheminées… Une cinquième chambre peut être ajoutée avec vue sur Greenwich village et l’Empire State Building. La cuisine est faite sur-mesure et les salles de bains sont recouvertes de marbre.

Le penthouse vient d’être mis sur le marché à 6,995 millions de dollars par Ian Slater, de l’agence immobilière Compass située à Midtown Manhattan.