Décoration : Comment transformer un appartement new-yorkais moderne en un cocon chaleureux…

Le Studio d’architecture Maison Sarah Lavoine avait pour objectif d’apporter à un appartement familial situé sur la 1ère Avenue, à New York, chaleur et confort. Pari réussi ! il a joué sur les couleurs, les matières et la création de pièces de mobilier personnalisées !

Les nombreuses baies vitrées de cet appartement de 250 m² ainsi que sa grande modernité créaient une atmosphère froide et austère, le Studio d’architecture Maison Sarah Lavoine a donc mis toute son expertise à profit afin d’en faire un espace chaleureux et confortable, un cocon dans lequel toute la famille se sent bien.

Premier parti pris du Studio : le jeu des couleurs

Des murs aux teintes Amande SL05 pour la salle à manger, Thé de Chine SL09 pour l’entrée, ou encore Broome Street pour la chambre ajoutent profondeur et gaieté aux pièces. Des détails colorés (coussins, assises, petits objets) placés çà et là renforcent le propos.

L’entrée a conservé son allure moderne et élégante, avec l’utilisation de couleurs sobres comme ce Thé de Chine, mais aussi un Radis Noir SL11 sur les plinthes et portes. Pour cet espace qui crée la toute première impression, le choix s’est naturellement porté sur du mobilier au design fort et sur des éléments de décoration colorés.

Du mobilier sur mesure …

La salle à manger dominée par une teinte Amande, a été séparée de la cuisine par une verrière en noyer, qui réchauffe la pièce. Du mobilier sur mesure a été créé spécifiquement pour cet espace : la table Oasis en chêne noir, la banquette Jacob – pour pouvoir accueillir de nombreux convives – et la suspension Vadim. Maison Sarah Lavoine a ainsi personnalisé l’espace et créé une salle à manger design et élégante, propice à rassembler toute la famille. La cuisine est quant à elle sobre, lumineuse et intemporelle, rehaussée par une pièce de choix : la table à manger Riviera, en rotin et marbre blanc.

Pièce de vie lumineuse, le salon invite aux conversations sans fin, aux jeux et à la lecture : les assises comme le canapé Luna ou les poufs Léo, ont été placées en nombre pour plus de convivialité tandis que la bibliothèque en bois et rabane faite sur mesure apporte chaleur et originalité.

À l’entrée des chambres, les couleurs s’adoucissent…

Un bureau face à la baie vitrée offre une vue imprenable et une belle luminosité pour travailler, face à l’horizon citadin. Les miroirs, placés stratégiquement ajoutent de la profondeur et reflètent la lumière et la vue.

Pour ce projet, le studio Maison Sarah Lavoine a pris le parti de teintes douces, rehaussées par des éléments plus identitaires comme le noyer et le rabane, et la création de pièces de mobilier sur mesure qui s’adaptent totalement à la personnalité de cet appartement. Celui-ci mêle désormais douceur, et design, modernité et élégance, sous un accent parfaitement intemporel.