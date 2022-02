Covivio : Succès locatif pour l’immeuble de bureaux « Anjou » à Paris 8ème

Covivio pré-loue la totalité de son opération immobilière de la rue d’Anjou (Paris 8ème) plus de 3 ans avant sa livraison.

Covivio annonce la signature d’un accord locatif avec une entreprise française de l’industrie du luxe. Ce compromis porte sur les 9 336 m2 de l’immeuble de bureaux « Anjou », situé aux 11-15 rue d’Anjou – Paris 8e. Plus de trois ans avant sa livraison prévue en 2025, le bâtiment affiche un taux de pré-commercialisation de 100%.

Anjou a séduit une entreprise de l’industrie du luxe

L’immeuble est situé rue d’Anjou, en plein Quartier Central des Affaires (QCA) parisien. Il bénéficie d’une parfaite accessibilité (métros L1,8,12,14, bus et stations Velib). Ce dernier, acquis par Covivio en 2006, était précédemment occupé par Orange et La Poste jusqu’au dernier trimestre 2021. À peine libéré, Covivio travaille à sa complète restructuration.

Ce dernier, nommé « Anjou » a d’ores et déjà séduit une prestigieuse entreprise de l’industrie du luxe. Elle prendra possession des locaux au printemps 2025, sur une surface de 9 336 m2. Les deux partenaires ont pour cela signé un bail de 10 ans fermes. CBRE et le cabinet d’avocats LPA-CGR sont intervenus en tant que conseils de Covivio dans cette signature.

Covivio a choisi le cabinet Studios Architecture pour l’accompagner dans cette restructuration. Ainsi, les travaux débuteront début 2023.

Un immeuble des années 1930 réinventé pour répondre aux besoins d’aujourd’hui

Anjou se distingue par son architecture de type « industriel ». Il se déploie sur 5 niveaux de superstructure (un niveau de sous-sol et un entresol). L’immeuble proposera à terme des plateaux de bureaux. Plateaux allant de 1 000 m2 à 1 530 m2 et disposant de grandes hauteurs sous-plafond. Hauteur de 3,30 m en moyenne en étage courant.

En termes de services, l’immeuble proposera un espace « Work café » en rez-de-chaussée, une salle polyvalente de 99 places avec deux foyers attenants, un espace fitness, ainsi qu’un espace de restauration au dernier étage. Autre facteur ayant contribué au succès locatif d’Anjou : ses vastes espaces extérieurs qui totalise plus de 1 100 m2 avec notamment deux terrasses accessibles et aménagées et un rooftop de plus de 700 m2 avec vue imprenable sur Paris.

En ligne avec les ambitions RSE de Covivio et afin de garantir les plus hauts niveaux de confort, de connectivité et de performance à ses occupants, Anjou vise les certifications HQE Bâtiment Durable « Excellent », BREEAM « Excellent », R2S et BBCA Rénovation.

« Ce succès locatif valide non seulement la qualité de cet immeuble, mais aussi la pertinence de notre approche conseil qui repose sur notre capacité d’écoute et d’accompagnement de nos clients, de la conception à la gestion quotidienne des espaces que nous créons. Chaque nouvelle réalisation est l’occasion pour nous de déployer nos savoir-faire, afin de proposer des espaces et services de grande qualité, avec l’ambition de faire vivre une expérience unique et sur mesure à nos clients. Dans le même temps, cet accord signe le début d’un nouveau partenariat avec une entreprise prestigieuse que nous sommes fiers d’accueillir parmi nos partenaires. », conclut Olivier Estève, Directeur Général Délégué, Covivio.