Immobilier Saint-Germain-lès-Arpajon (91) : Gambetta commercialise 40 logements

Le Groupe Gambetta lance la commercialisation de son programme « les Jardins de l’Orge », un ensemble immobilier de 40 logements (30 en accession libre et 10 logements locatifs sociaux) situé route de Leuville à Saint-Germain-lès-Arpajon.

La future résidence, commercialisée par le Groupe Gambetta, comprendra 3 bâtiments R+1 + combles, dont l’un sera dédié aux logements sociaux. Livrée au 3ème trimestre 2024, elle répond aux normes de la RT 2012. Elle dispose également de 74 places de parking extérieures.

La résidence est entourée de jardins, d’arbres et de verdures au bénéfice des occupants. C’est un clin d’œil fait aux jardins fleuris des maisons environnantes. Elle est ainsi conçue en forme de U par Georges Millan Architecte. Il l’a faite dans l’esprit d’une grande villa, son architecture contemporaine se pare de couleurs chaudes. Les appartements bénéficient de larges ouvertures laissant entrer la lumière naturelle. Enfin, une grande partie des séjours s’ouvre sur des balcons ou des terrasses plein ciel.

Saint-Germain-lès-Arpajon : une ville entre bois et forêts

À 30 kilomètres au sud de Paris, la commune proprement dite de Saint-Germain-lès-Arpajon ne couvre que la moitié de son territoire. Le reste était couvert de bois et de forêts et traversé par l’Orge. Cette dernière est reliée à Paris par le RER C. La ville de 11 000 habitants est proche de plusieurs pôles d’emploi tels qu’Evry, Palaiseau ou Orly (situé à 23 kilomètres). Elle compte toutes les commodités nécessaires, des commerces aux écoles en passant par le marché et la clinique.