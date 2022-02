Immobilier La Chapelle-sur-Erdre (44) : Groupe Gambetta commercialise 38 nouveaux logements

Le Groupe Gambetta lance, à La Chapelle-sur-Erdre, dans la proche banlieue de Nantes, la commercialisation de son programme de 38 logements, les « Jardins d’Erzh ».

Située rue des Maquisards, à quelques minutes de l’Erdre, la résidence commercialisée par le Groupe Gambetta doit être livrée au quatrième trimestre 2023. Elle se compose de quatre bâtiments collectifs en R+2. Elle se décompose en 18 logements en accession libre et 20 en locatif social. La résidence répond aux normes de la RT 2012, ainsi qu’aux exigences d’accessibilité et de sécurité.

Les bâtiments ont été conçus par le cabinet AUD Architectes dans un esprit de quartier pavillonnaire. Chacun compte moins de 10 logements, tous orientés Sud/Sud-Ouest. Par ailleurs, chaque appartement bénéficie de grands bacs de douche extra-plats, de volets roulants, d’un parquet stratifié. Ils disposent également de nombreux espaces de rangement, y compris sur les terrasses de taille généreuse. Des places de stationnements privatives et sécurisées complètent l’offre. Ainsi, les résidents pourront bénéficier d’un environnement calme.

L’ensemble s’articule autour d’un espace paysager ; celui-ci fait triplement office de poumon vert et de jardin partagé. De plus, pour accentuer leur intégration dans l’environnement, les résidences ont bénéficié de matériaux nobles pour leur construction. Une piste cyclable, reliant directement la résidence au cœur du bourg et ses services.

La Chapelle-sur-Erdre : un cadre de vie de qualité

À 13 minutes en voiture du centre-ville de Nantes, bordée par l’Erdre, la Chapelle-sur- Erdre est idéalement située. Elle est au carrefour du périphérique nantais et de l’autoroute A11 : outre près de dix kilomètres de pistes cyclables. Elle est desservie par un réseau de transports en commun complet : bus, Chronobus, Proxitan, Réseau Aléop, tramway, train, liaison ferroviaire Nantes-Châteaubriant…

Attachée à son cadre de vie, la ville de 20 000 habitants dispose de nombreuses écoles, universités, centre de formation. Les espaces naturels sont également important pour la ville. Ils forment 70 % du territoire. De nombreuses activités sportives, culturelles, éducatives et associatives s’offrent aux habitants. On note des sentiers de randonnée, près de dix kilomètres de pistes cyclables, des évènements comme les rendez-vous de l’Erdre, ateliers de partage pour petits et grands. Enfin, la ville propose un grand marché traditionnel consacré aux producteurs locaux et régionaux tous les vendredis et dimanches au matin.

Combien ça coûte ? Les prix démarrent à 225 000 euros pour un T2 , 301 000 euros pour un T3 et 367 000 euros pur un T4.