Maxime Larhantec : « Le meilleur prix grâce aux enchères immobilières en ligne »

Maxime Larhantec, fondateur de la plateforme d’enchères immobilières en ligne est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

La meilleure façon de vendre un bien ? « Le mettre sur le marché et voir jusqu’à quel prix les acquéreurs sont prêts à aller », explique Maxime Larhantec, fondateur de la plateforme d’enchères immobilières en ligne WinUp au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Ancien agent immobilier, Maxime Larhantec a lancé WinUp pour réconcilier vendeurs, acheteurs et professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, négociateurs ou mandataires immobiliers). « Les propriétaires vendent rapidement leurs biens et au meilleur prix, affirme t-il. Les acquéreurs réalisent LA bonne affaire en achetant au juste prix tout en bénéficiant d’un temps de réflexion. Les professionnels apportent une vraie valeur ajoutée à leurs clients, se démarquent de la concurrence et obtiennent plus facilement des mandats exclusifs.«

