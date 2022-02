Studapart fait entrer HousingAnywhere dans son capital pour devenir un leader européen de la location

Studapart, plateforme de réservation de logement en ligne, cède 55% de son capital au groupe HousingAnywhere, place de marché de logements locatifs Européenne.

Studapart, spécialiste des chambres étudiantes

Sur un marché de la location en pleine effervescence, résultat d’une quête de mobilité toujours plus forte, Studapart est depuis deux ans leader en termes de croissance dans le secteur de l’immobilier.

En 2021, elle affiche une progression de 70% de son chiffre d’affaires sur l’année et de 54% du nombre de réservations.

« Studapart est technologiquement très en avance sur ses concurrents français et dispose d’une excellente traction sur le segment des chambres étudiantes avec une large marge de croissance, tant en France qu’à l’international. Notre objectif, notre culture, notre vision et notre ambition commune élargiront notre empreinte positive sur le marché européen du logement locatif“, déclare Djordy Seelmann, CEO de HousingAnywhere.

Studapart a, en effet, facilité et sécurisé l’expérience locative. D’une part en nouant un lien privilégié avec plus de 160 écoles et universités, clef de son succès, et en créant la Garantie Studapart avec son partenaire Allianz.

HousingAnywhere x Studapart, de nouvelles ambitions européennes

“Notre marché est en pleine croissance et la création d’un leader européen est nécessaire pour apporter la meilleure expérience pour nos utilisateurs. Avec HousingAnywhere, nous avons trouvé le meilleur partenaire pour étendre notre modèle à toute l’Europe, pour continuer à accélérer sur nos marchés historiques”, explique Alexandre Ducoeur, cofondateur de Studapart.

Le groupe prévoit d’établir une année record en 2022. L’activité européenne combinée des deux acteurs devrait lui permettre de faire matcher plus de 100 000 locataires avec des biens vacants, représentant ainsi plus de 500 millions d’euros de transactions locatives et 25 millions d’euros de chiffres d’affaires.

Les deux acteurs ambitionnent d’accueillir 30 millions de visiteurs uniques sur leurs sites internet qui pourront choisir parmi 200 000 biens proposés à la location.

Pour répondre à ces objectifs, l’équipe qui compte 150 collaborateurs s’agrandira pour atteindre 200 personnes d’ici fin 2022