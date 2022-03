Dominique Boussuge (Institut International des Experts) : Pathologies du bâtiment, les fissures

Mon Podcast Immo reçoit Dominique Boussuge, Présidente de l’Institut International des Experts.

Dominique Boussuge est experte technique et scientifique en ouvrages bâtis et ouvrages d’arts et pathologiste internationale. Elle aborde aujourd’hui les fissures structurelles pouvant entraîner l’instabilité d’un ouvrage, qu’il faut donc surveiller avec soin dans un immeuble ou une maison, au micro de Mon Podcast Immo.