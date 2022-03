Immobilier Saint-Jacques de la Lande : Kermarrec Promotion y lance quatre résidences

Kermarrec Promotion lance quatre résidences à Saint Jacques de la Lande : 100 logements au coeur d’un parc aux portes de Rennes

Un programme neuf au coeur d’un parc paysager de 3000m2

En lisière sud-ouest de Rennes, dans le quartier du Haut-Bois à Saint-Jacques de La Lande (35135), Kermarrec Promotion implante “KANOPY”. C’est un projet de quatre résidences accueillant au total 100 logements du 2 au 5 pièces.

Au cœur d’un parc paysager de près de 3000m2, Kermarrec Promotion déploie 4 résidences du 2 au 5 pièces, en passant par les maisons-duplex avec jardin privatif. Le programme se fond dans la nature avec ses toits végétalisés, et ses menuiseries en bois pour offrir un cadre de vie agréable et verdoyant.

Ces 100 logements répondent à une large palette de besoins et de budgets : premier achat immobilier, acquisition d’un appartement plus grand ou investissement locatif (éligible au dispositif PINEL).

Un quartier résidentiel à proximité du bois et de la ville

Le nom “KANOPY” s’inspire de la canopée. Il s’agit de la partie supérieure de l’arbre. Celle située à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et qui porte 80% de son feuillage. C’est dans cet esprit “intérieur-extérieur” que s’inscrit ce programme situé à 2,5km de Rennes et d’une station de métro.

Le quartier du Haut Bois à Saint Jacques de La Lande offre un cadre de vie idéal pour toute personne recherchant le contact avec la nature et la proximité de la ville. Situé à 800 mètres du bois, 2 km des étangs d’Apigné et sa plage surveillée en été et 2,5km des jardins familiaux de la Prévalay, l’emplacement est propice aux promenades ressourçantes.

Le promoteur immobilier propose des logements avec balcons, terrasses ou jardins ouverts sur un parc paysagé et des allées arborées.

« Nous avons pensé cette opération avec une idée fixe en tête : qu’elle soit désirable. Désirable pour les familles avec des appartements en duplex et jardins, véritables alternatives à la maison individuelle, désirable aussi pour les primo et secundo accédants avec des appartements aux dimensions généreuses, désirable enfin pour les investisseurs qui trouveront ici, des logements de qualité à prix contenus et à proximité immédiate du cœur de la métropole. » déclare Nolwenn Lam Kermarrec, présidente de Kermarrec Promotion.

Un intérieur qui allie confort de nature

Dans les différents logements, des menuiseries en bois viennent accentuer la présence de la nature. Certains logements disposent d’un cellier pour offrir des rangements supplémentaires.

Toutes les salles d’eau sont équipées de faïence, d’un receveur de douche plat ou d’une baignoire en acrylique… Elles disposent également de meubles vasques à tiroirs et d’un radiateurs sèche-serviette électrique.

Chaque bâtiment dispose d’un accès sécurisé par badge, d’un ascenseur desservant tous les étages, de places de stationnement en sous-sol, d’un local vélos-poussettes.

Mobilité renforcée au sein des résidences

Pour se déplacer, la marche, le vélo, la voiture ou le métro peuvent être utilisés.

« KANOPY » se situe à 600m de tous les commerces de bouche, du marché, du cabinet médical et de la pharmacie, à 400m de la crèche « Les Choupinous », de l’école élémentaire « Suzanne Lacore » et à 200m du collège « Jean Moulin ».

Une piste cyclable relie la station de métro B « Saint-Jacques Gaité » qui se trouve à 2 km des logements. La station possède un parc relais de 200 places de stationnement vélo. Le centre-ville de Rennes est aussi accessible via cette piste cyclable (à 5 km des résidences).

Le métro permet de rejoindre le centre-ville de Rennes ou la Gare SNCF en seulement 15 minutes.

Il existe un arrêt de bus au pied de la résidence (lignes 57, 13, C6). Ces dernières rejoignent le centre-ville de Rennes (20mn), le Campus de Ker Lann (10mn) ou encore l’aéroport (6mn).

L’emplacement de « KANOPY » permet d’avoir un accès direct à la rocade de Rennes afin de rejoindre les grands axes vers Brest ou Nantes.