Nomination : Jean-Michel Frammery nouveau Directeur Général Développement Logistique du Groupe Panhard

Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Louis Lazuech pour les 7 années passées au sein du Groupe Panhard durant lesquelles il a apporté son expertise, son expérience et sa bonne humeur. Nous sommes ravis que Jean-Michel Frammery reprenne pleinement le leadership des équipes développement logistique avec l’ambition de rester l’un des leaders de ces activités sur le territoire national, à la pointe en matière de développement durable

Jean-Michel Frammery nommé Directeur général Développement logistique du Groupe Panhard suite au départ à la retraite de Jean-Louis Lazuech

Jean-Michel Frammery (58 ans) succède à Jean-Louis Lazuech, avec qui il travaillait en étroite collaboration. Il est présent au sein de la Direction du développement logistique depuis 2018. Il a renforcé les effectifs et animé l’équipe des développeurs. Il aura pour tâche de poursuivre la commercialisation des programmes en cours et de développer de nouvelles opérations. Il reporte directement à Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard.

Jean-Michel Frammery était auparavant Directeur général de Quartus Logistique, groupe qu’il avait intégré en 2016 après avoir accompagné la compagnie ABCD (Advanced Building Construction & Design) pendant près de 10 ans et GSE pendant 13 ans.

Le Groupe Panhard a, depuis sa création, développé, en France, plus de 1,5 million de m2 d’immobilier voué à la logistique. Actuellement, il dispose, en portefeuille, de plus d’un million de m2 de projets relevant de cet univers, répartis aux carrefours des grands axes de transport des marchandises et à l’entrée des principaux bassins de consommation.