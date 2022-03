Immobilier Paris : Quel budget prévoir pour envoyer vos enfants dans les meilleurs collèges ?

Vous avez des enfants et envisagez de vous installer à proximité de l’un des meilleurs collèges parisiens ? Bonne nouvelle, les meilleurs établissements ne sont pas forcément situés dans les arrondissements les plus cher.

Compter au moins 11 300 euros le mètre carré près des meilleurs collèges parisiens

Les principaux enseignements de l’étude Meilleurs Agents sur l’impact de la proximité des collèges (publics et privés) sur les prix de l’immobilier à Paris ? Primo, les prix de l’immobilier sont de +2,5% plus élevés en moyenne pour les biens situés dans les secteurs d’affectation des 10 meilleurs collèges publics de Paris. Secundo, Se loger dans un des quartiers des 10 meilleurs collèges de Paris coûte au moins 11 300€/m2 en moyenne. Tertio, coté immobilier, les meilleurs collèges de Paris ne sont pas situés dans les arrondissements les plus chers.

Le collège Stanislas (Paris 6) en tête des meilleurs établissements de la capitale

C’est le célèbre Collège Stanislas – parmi les 10 meilleurs collèges parisiens – qui enregistre le prix de l’immobilier le plus cher, avec 14 939€/m2 (contre 15 206€/m2 dans le 6ème arrondissement). La proximité du Collège privé Ecole active bilingue Jeannine Manuel permet quant à elle de tabler sur le prix au m2 le moins cher du Top 10 des meilleurs collèges, avec 11 342€/m2 (contre 10 817€/m2 dans le 15ème arrondissement). Concernant les collèges Pierre Alviset dans le 5ème arrondissement et le Collège Chaptal dans le 8ème arrondissement – seuls collèges publics du Top 10 – il faut compter respectivement 13 196€/m2 et 12 273€/m2.

Alors, si les meilleurs collèges parisiens font rêver, habiter à proximité a un coût.

Aujourd’hui, il faut compter +2,5% sur le prix de son bien si l’on souhaite s’installer dans le secteur d’affectation de l’un des meilleurs collèges publics de Paris. Enfin à noter, tous les collèges de ce Top 10 se situent au-dessus de 11 300€/m2, alors que le m2 à Paris se négocie aujourd’hui en moyenne à 10 158€.

Les collèges situés dans les arrondissements performants ne sont pas forcément les meilleurs

Dans le cadre de son étude, Meilleurs Agents a pu constater que les collèges présents dans les zones les plus chères n’étaient pas ceux enregistrant les meilleures performances. En effet, le Collège privé Paul Claudel d’Hulst par exemple, situé dans le quartier le plus cher en termes de prix immobiliers parmi

tous les collèges à Paris soit 15 624€/m2 en moyenne, enregistre un taux de réussite de 100%, mais son pourcentage de mention Très Bien lui n’est que de 30%.

Même constat pour le Collège privé Saint-Louis localisé dans le 6ème arrondissement : les prix du quartier avoisinent les 15 000€/m2 là où son taux de réussite est équivalent à 73% et où son taux de mention Très Bien n’est que de 5%.

Au contraire, d’autres collèges réputés se situent dans des arrondissements moins “prisés” et où le prix au m2 est nettement inférieur aux arrondissements du centre parisien, tels que les 18ème, 19ème ou 20ème arrondissements. Par exemple, le Collège Roland Dorgelès avec un prix au m2 de 10 814€ au sein du secteur d’affectation (18ème, 94% de taux de réussite et 54% de mention Très Bien), Charles Péguy à 9 556€/m2 (19ème, 88% de taux de réussite et 47% de mention Très Bien) et Hélène Boucher à 9 905€/m2 (20ème, 88% de taux de réussite et 38% de mention Très Bien).

« Quand on observe la situation géographique des collèges et leur performance au brevet des collèges, force est de constater que nombre de collèges publics situés dans des zones moins chères tirent leur épingle du jeu, observe Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. A l’image du Collège Honoré de Balzac, dans le 17ème arrondissement et dont les prix immobiliers se situent à 10 321€/m2 – quasiment au niveau de la moyenne parisienne – mais qui enregistre 100% de réussite au brevet et un taux de mention Très Bien de 50% ! ».

Méthode de l’enquête : Le calcul de l’impact de la proximité repose sur une approche économétrique : la méthode hédonique qui permet de « gommer » les effets des autres spécificités des logements. L’étude s’appuie sur plus de 15 665 appartements par nos agences partenaires dans la ville de Paris depuis le 1er janvier 2019. Collèges publics : les prix de chaque collège ont été calculés en base de prix €/m2 des adresses à l’intérieur des secteurs d’affectation. Collèges privés : les prix de chaque collège ont été calculés en base de prix €/m2 des adresses à l’intérieur d’un rayon de 500m autour du collège.

Taux de réussite et taux de mention Très Bien en 2020 – ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.