Nomination : Le groupe Gambetta accueille Laurent Mezouar et Virginie Beggi à Marseille

Le Groupe Gambetta nomme Laurent Mezouar Directeur du Développement et Virginie Beggi Directrice de programmes. Ils intégreront l’agence de Marseille.

« Ces deux nouveaux collaborateurs permettront de poursuivre notre développement et de soutenir nos ambitions de production de logements de qualité afin de répondre au mieux aux besoins locaux », indique Valérie Mérel, directrice de l’agence marseillaise du Groupe Gambetta.

Nouveau Directeur du Développement : Laurent Mezouar

À 45 ans, il est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université Aix-Marseille, d’un diplôme d’ingénieur maître de l’Institut Supérieur des Affaires et Finances Internationales et d’un Master en Finance/comptabilité/contrôle de gestion de la South Bank University de Londres. Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur senior chez PricewaterhouseCoopers Audit, avant de rejoindre en 2006 Jade Concept comme Responsable Administratif et Financier. Il a intégré ensuite Elis Immobilier au poste de directeur et développeur foncier indépendant. Nommé responsable du développement foncier chez European Homes, il occupait la même fonction chez Khor Immobilier Francelot quand il a rejoint le Groupe Gambetta.

Dans ses nouvelles fonctions et avec son équipe, il devra mettre en œuvre une stratégie de développement pour l’agence marseillaise. Cette stratégie aura pour objectifs principaux de conforter la place du Groupe Gambetta au niveau local, avec des projets urbains et périurbains que ce soit en accession ou en BRS.

Nouvelle Directrice de programmes : Virginie Beggi

Diplômée d’un master en Fiscalité, Droit des Affaires, Conseil et Gestion d’entreprises de l’INSEEC, Virginie Beggi, 36 ans, a commencé sa vie professionnelle comme juriste chez Engie Ineo, puis Vinci Concessions. Elle intègre par la suite Kaufman et Broad en tant que Responsable juridique immobilier où elle s’occupe des grands projets, avant d’être promue Responsable de programmes. Avant de rejoindre le Groupe Gambetta, elle était Directrice de programmes adjointe chez Quartus.

Au sein du Groupe Gambetta, elle assurera avec l’appui de son équipe, le pilotage des projets en montage et réalisation avec l’ensemble des intervenants, de la signature de la promesse de vente jusqu’à la fin du service après-vente.

« Je suis ravie d’avoir rejoint l’équipe marseillaise du Groupe Gambetta, au sein de laquelle je vais pouvoir mettre à profit mes expériences cumulées de juriste et chef de projet pour conduire de belles réalisations sur le territoire des Bouches du Rhône et de l’Ouest Var », précise-t-elle.