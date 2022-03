Théoule-sur-mer (06) : Propriété « pieds dans l’eau » avec vue panoramique

Immobilier Théoule-sur-mer (Alpes Maritimes). Propriété « pieds dans l’eau » de 950 mètres carrés cherche preneur.

A seulement 20 minutes en voiture de l’effervescence cannoise, la propriété est située au cœur d’un environnement exceptionnel et préservé, dans un domaine fermé et sécurisé, au milieu des Roches Rouges, de l’Estérel et de ses pinèdes.

Au calme absolu avec accès direct à la mer, la majestueuse propriété, récemment rénovée dispose de près de 1000 m2 de volumes exceptionnels se prolongeant sur de très belles terrasses surplombant la mer, mêlant ainsi les espaces de vie à la nature.

Terrain d’un 1.2 hectare entièrement paysager d’essences méditerranéens avec piscine, pool house, sauna, hammam, salle de jeux, parkings, l’ensemble comprend 2 logements indépendants pour le personnel. Et offre une vue mer panoramique à couper le souffle.

Le prix : 38 millions d’euros. Pour en savoir plus : Rendez-vous sur residences-immobilier.com