Nomination : Xavier Lépine élu Président de Paris-Ile de France Capitale Economique

Xavier Lépine a été élu à l’unanimité comme Président de l’association pour l’attractivité du Grand Paris.

Xavier Lépine succède ainsi à Christian Nibourel, ancien Président d’Accenture France Benelux et Président de l’AGS. Au cours de ses six années de mandat, Christian Nibourel aura renforcé l’activité internationale de l’association, conduit multiples études et publications et créé le Prix International de la Transformation de Bureaux en Logements. C’est également sous son mandat qu’ont été établis les accords de coopération avec de grandes métropoles étrangères.

Xavier Lépine, ancien Président du directoire de La Française, Président de l’IEIF et cofondateur du Fonds de Dotation pour le Grand Paris Express, a salué les actions de son prédécesseur, auxquelles il a été étroitement associé, car depuis 10 ans, il est un membre très engagé de Paris-Ile de France Capitale Economique.

Il a rappelé son attachement à faire aboutir les grands projets de l’association autour des Infrastructures, du Logement, du Sport, de la Culture ou encore de la Place de Droit. Pour cela il va dès à présent engager une vaste concertation des membres et partenaires de l’association pour réinventer, ensemble, l’attractivité du Grand Paris dans l’ère post-Covid.