Capifrance veut recruter 1 300 conseillers immobiliers en 2022

Fort de son réseau de 3 000 mandataires, Capifrance, réseau pionnier de conseillers immobiliers indépendants, annonce vouloir recruter 1300 nouvelles recrues à l’horizon 2022. Qui est intéressé ?

Les différentes crises qui nourrissent l’actualité depuis maintenant près de 2 ans continuent d’impacter tous les secteurs de l’économie et se répercutant indéniablement sur les recrutements des entreprises. Le milieu de l’immobilier a su résister à cette tendance et continue d’attirer de nouveaux talents en 2022.

L’immobilier : un secteur résilient et dynamique

En effet, le marché de l’emploi immobilier reste dynamique, à tel point que la demande serait aujourd’hui supérieure à l’offre. Comme l’indique une étude de Recrutimmo1 sur le sujet, les indicateurs sont au vert pour les candidats souhaitant trouver un emploi dans un secteur qui recrute massivement et qui ne cesse d’innover pour séduire des profils de plus en plus diversifiés. Les profils diversifiés et issus de la reconversion professionnelle séduisent tout particulièrement et constituent aujourd’hui 70% des effectifs de Capifrance.

Capifrance, une exigence sur la qualité de service reconnue par 93% des conseillers immobiliers

Le métier de conseiller immobilier, séduit de nombreux profils et répond à de nouvelles attentes que la crise sanitaire a pu faire émerger, comme le besoin d’autonomie ou de fortes capacités d’organisation. Au-delà de la rémunération avantageuse, bénéficier d’une certaine liberté professionnelle tout en conservant l’appartenance à un réseau fort semble être le juste équilibre à mettre en place pour attirer et recruter les talents.

C’est sur cette observation que Capifrance a su miser : selon l’enquête de satisfaction réalisée auprès des conseillers du réseau, 93%2 des sondés soulignaient l’excellence de la qualité des services mis à leurs disposition. Proches de leurs clients grâce à un fort ancrage local, les conseillers disposent également d’outils de marketing et de communication interactifs qui ancrent le groupe dans le digital, et qui sont appréciés par 91%3 des conseillers.

1Recrutimmo, « Recruteurs VS Candidats – Edition 2021 – L’emploi immobilier en pleine mutation »

2 Etude de satisfaction « Qualité de services » réalisée par Kantar auprès des conseillers du réseau DIGIT RE GROUP en janvier 2022.