ManoManoPro, la plateforme des artisans du bâtiment s’ouvre à tous les professionnels

Pour simplifier le quotidien de tous les professionnels, quel que soit leur secteur d’activité, ManoManoPro leur est désormais accessible.

Trois ans après son lancement, ManoManoPro, la plateforme BtoB de ManoMano, spécialiste du bricolage, de la maison, et du jardin en ligne. s’est imposée comme le partenaire de la digitalisation des professionnels du bâtiment. Fort d’une croissance à 3 chiffres et d’une équipe de +90 personnes, l’offre qui a déjà séduit plus d’1 artisan sur 4, continue son accélération. Pour simplifier le quotidien de tous les professionnels, quel que soit leur secteur d’activité, l’entreprise leur ouvre la possibilité de bénéficier des avantages de ManoManoPro. En complément, elle accélère son développement en Europe avec l’ouverture de son activité B2B au Royaume-Uni et le lancement de son application mobile – lauréate du trophée de l’innovation LSA 2022 – en Espagne et en Italie.

Une plateforme qui permet des faibles volumes de commandes souvent hétéroclites …

En France, plus de 8 millions d’entreprises emploient moins de 10 salariés. Ces professionnels vivent un quotidien souvent très chargé et multi-tâches. L’achat de matériel et la rénovation en font notamment partie : coup de neuf dans son magasin, projet d’agrandissement des chambres pour un hôtelier, réparation du matériel agricole et entretien de l’exploitation pour une agricultrice, achat d’outillage pour un garagiste, réfection des sanitaires pour la gestion d’un camping,…

… et un fort besoin d’accompagnement et de conseil

Ces professionnels ont des attentes similaires à celles des artisans du bâtiment, en particulier les plus petits d’entre eux, que ManoManoPro sert depuis 3 ans : des besoins réguliers mais avec des faibles volumes de commandes souvent hétéroclites et un fort besoin d’accompagnement et de conseil. Des caractéristiques qui font d’eux une cible peu et mal adressée par les magasins physiques traditionnels, ne bénéficiant pas de services dédiés ou des produits à prix professionnels.

Avec son offre, ManoManoPro leur permet :

D’accéder à un choix inégalé de 75 000 produits professionnels réunis au même endroit : les meilleures marques, au meilleur rapport qualité/prix, qui s’ajoutent au catalogue de ManoMano de 16 millions de références (pour couvrir l’ensemble des besoins des professionnels en équipant son commerce ou son établissement par exemple).

De se faciliter la vie en effectuant ses achats, quand on le souhaite et rapidement, sur une seule plateforme réservée exclusivement aux professionnels (inscription avec SIRET).

De gagner du temps dans son quotidien et se concentrer sur son coeur d’activité grâce à des services sur-mesure : livraison à domicile ou sur le lieu de travail en 24 heures seulement pour 75% du catalogue pro, en particulier grâce au service de livraison ManoFulfillment, ses factures réunies à un seul et même endroit ou encore le suivi de commandes sur l’application ManoManoPro.

D’être accompagné pour faire le meilleur choix grâce à une expérience personnalisée et des conseils d’experts : une équipe de spécialistes joignables par téléphone en semaine et le week-end, sur des horaires élargis (8h-20h) adaptés à leur quotidien, pour une aide à la décision et des renseignements sur les produits en fonction des projets et chantiers d’aménagement et de rénovation.

ManoManoPro : une hyper-croissance à 3 chiffres depuis 2019

“Avec ManoManoPro, nous relevons le défi de la digitalisation des achats des professionnels, un vertical très en retard avec 10% de pénétration du numérique seulement. Un marché immense, estimé à 200 milliards d’euros en Europe pour les professionnels du bâtiment et 200 milliards supplémentaires pour l’ensemble des professionnels, sur lequel nous connaissons une hyper-croissance à 3 chiffres depuis 2019. Cet élargissement de l’offre est une formidable opportunité de développement pour ManoMano et répond à une demande croissante : plus de 100 000 professionnels hors bâtiment avaient souhaité s’inscrire sur ManoManoPro depuis sa création”, indique Roxane Labat, responsable marketing de ManoManoPro.

ManoManoPro, pilier de la croissance européenne de ManoMano

Après une première extension en Europe du Sud fin 2020, ManoManoPro sera lancé prochainement au Royaume-Uni avec un lancement simultané de la plateforme web et de l’app pour les professionnels. En 2020, 92% de la population du Royaume-Uni achète en ligne. C’est le premier marché du e-commerce en Europe. Avec l’ouverture de son offre, ManoManoPro adresse un marché potentiel de 65 milliards d’euros porté en particulier par plus d’1 million d’entreprises de la construction de moins de 10 salariés. Près d’1 an après le lancement réussi de son activité pro en Espagne et Italie, ManoMano accélère et se rapproche de ses clients avec le lancement prochain de son application. Un outil incontournable pour les professionnels dans des pays particulièrement adeptes du mobile : plus de 80% de trafic e-commerce est réalisé via des applications en Espagne et 61% des achats en ligne se font par le biais d’une application mobile en Italie.