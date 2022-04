Copropriété : Matera crée un pôle d’expertise pour la rénovation énergétique

Matera, le leader des nouvelles solutions de gestion des copropriétés, annonce la création d’un pôle d’experts dédié à la rénovation énergétique pour informer ses copropriétaires clients des interdictions à venir et anticiper ces mesures en lançant dès maintenant des travaux de rénovation énergétique.

La rénovation énergétique : une priorité nationale

Selon une estimation de l’ANAH, il y aurait 98 000 copropriétés en France en situation de “passoire thermique”. Ce terme s’emploie lorsque le bien a reçu une étiquette E, F ou G au dernier diagnostic de performance énergétique. Or, depuis la promulgation de la loi Climat et Résilience, les “passoires thermiques” sont fortement incitées à réaliser des travaux de rénovation énergétique. En effet, les propriétaires bailleurs de logements mal isolés ne pourront plus louer leur bien à partir de 2025. L’augmentation de loyer sera, quant à elle, interdite dès 2022.

La rénovation énergétique est donc devenue une priorité nationale. Rénover énergétiquement sa copropriété permet d’ailleurs d’économiser des charges à long terme. Mais également d’améliorer son confort de vie, d’agir pour l’environnement et de valoriser son bien. Des raisons que l’entreprise Matera, devenue le 4ème acteur de la gestion de copropriété en France, a bien compris.

“Nous souhaitons alerter nos clients sur les interdictions à venir et les répercussions que cela pourrait avoir sur leur logement et leur confort de vie. Par ailleurs, en tant que solution de gestion de copropriété, notre rôle est d’informer les copropriétés des avantages d’effectuer des travaux collectifs de rénovation énergétique et de les accompagner de A à Z dans leur projet de rénovation”, commente Raphaël Di Meglio, co- fondateur de Matera.

Un accompagnement gratuit pour les clients Matera, de l’analyse de l’audit énergétique à la réception des travaux

Créé à la fin de l’année 2021, le pôle de rénovation énergétique de Matera compte 3 experts dédiés

“La première étape consiste à réaliser puis analyser une étude thermique appropriée pour faire le point sur les besoins en rénovation et identifier les points forts et les faiblesses du bâtiment. Nous accompagnons ensuite les copropriétés en autogestion à consulter les différentes parties prenantes et nous les renseignons sur les aides auxquelles elles peuvent prétendre. Une fois les différents devis reçus, nous aidons nos clients à sélectionner les bons artisans et à voter les travaux en assemblée générale.

Lorsque les travaux sont approuvés, nous accompagnons nos clients sur le suivi du chantier et l’évaluation de la nouvelle performance énergétique pour rendre compte des gains réalisés et ainsi débloquer les subventions conditionnées à l’instar de Ma Prime Rénov’ Copropriétés”, commente Théo Dahmen, responsable du pôle rénovation énergétique de Matera.

Cet accompagnement colle parfaitement aux besoins des copropriétaires français. En effet, une étude IFOP menée avec Matera en novembre 2021 le montre. Ainsi, 30% des copropriétaires souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les deux prochaines années. 70% d’entre eux souhaiteraient également davantage d’accompagnement sur les subventions auxquelles ils ont accès. En seconde position, vient l’analyse des besoins en travaux (43%), puis des conseils sur la mise en place des travaux (38%).

Matera accompagne actuellement 115 copropriétés dans leurs travaux de rénovation énergétique. L’entreprise prévoit de conseiller 300 copropriétés clientes d’ici la fin de l’année 2022. Le prix de l’accompagnement est inclus dans l’abonnement Matera.